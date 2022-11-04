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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر : جهازنا العصبي بيدمر في مهنة التمثيل وكنت بحلم يكون عندي ولد

صدى البلد

كشف الفنان أحمد زاهر  عن صعوبات  مهنة التمثيل و تفاصيل خاصة به ، في لقاء تليفزيوني و شارك جمهوره اللقاء عبر حسابة بموقع انستجرام .

وقال أحمد زاهر في لقاء تليفزيوني على قناة "الحرة": “مهنة التمثيل  أصعب مهنة في التاريخ، الجهاز العصبي عندنا بيدمر والناس فاكره إننا بنهزر ولكن إحنا أخطر شغلانة ممكن تدمر أي انسان لأننا بندمر مشاعرنا وأحاسيسنا”.

و تابع : أنا صورت 36 ساعة في مسلسل، هاتي لي دكتور أو مهندس  أو أي مهنة يقدروا يشتغلوا  كل الساعات دي،  أنا آسف محدش يقدر، و طول عمري مش عاوز ليلي وملك في التمثيل عشان المهنة  فعلا صعبة لكن هما موهبين .

و في سياق اخر تحدث الفنان احمد زاهر عن حلم حياته بإنجاب زوجته ولد قائلا : كنت بتمني يطلع ولد في كل مرة هدي بتبقي حامل فيها، ولكنها إرادة ربنا و الحمد لله رزقني  بأحلى ٤ بنات في الدنيا .

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و كانت أحدث  أعمال النجم أحمد زاهر السينمائية فيلم "فارس" وشاركه في البطولة حسين فهمى، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز

وتدور قصة الفيلم حول فارس (أحمد زاهر)، شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، لكن تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى (حسين فهمى) الذى يعانى من مشاكل نفسية ويقهر زاهر خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه، وذلك يدفع فارس للانتقام منه خلال الأحداث في إطار تشويقى مثير.

أما أحدث أعمال النجم أحمد زاهر الدرامية هو مسلسل "سوشيال" وشاركه عدد كبير من النجوم بجوار منهم الفنان القدير عبدالعزيز مخيون والفنانة ميرنا نور الدين والفنانة جيهان خليل والفنانة الشابة فرح الزاهد وتامر فرج وكريم سروي والرابر شاهين، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب والبلوجرز الحقيقيين، ومن تأليف محمود جلال، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

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