دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

دخلت الإسلام مؤخرا، عارضة أزياء أجنبية وأعلنت هذا الخبر الأيام الماضية على السوشيال ميديا مما أثار ضجة بين الجمهور خاصة فى البلاد العربية.

وفى الفترة الماضية انتشرت العديد من الشائعات عن عارضة الأزياء العالمية مارين الحيمر ومن بينها دخولها الإسلام وارتباطها بلاعب بنادي الزمالك فى مصر.

لذا قررت مارلين الحيمر أن تحسم الأمر ونشرت فيديو لها من داخل مسجد وهى مرتدية الحجاب والعباءة الفضفاضة مع اثنين من رجال الدين الإسلامى لتعلن أنها دخلت الإسلام بشكل مؤكد لتمنع التخمينات والشائعات عن فكرة إنها دخلت الإسلام، حيث أنها دخلت الإسلام منذ عدة شهور.

مارين الحيمر وإشهار الإسلام

ونشرت عارضة الأزياء مارين عبر حسايبها على انستجرام، مقطع فيديو لها من داخل مسجد بالحجاب وعباءة سوداء ونطقت الشهادتين وأعلنت أنها دخلت الإسلام منذ عدة أشهر ولكنها لك تعلن ذلك.

وكتب على الفيديو تعليق معناه بالعربية: "هناك طرق يجب أن تسلكها بمفردك من دون أصدقاء ومن دون عائلة ودون شريك فقط أنت والله، ولقد كان اختيارا نابعا من الروح والقلب والعقل، اختيار جاءني كدليل واضح وأنا أمارسه بفخر وحرية".

مارلين بعد الإسلام

وأضافت عارضة الأزياء الفرنسية: ”أعلن أني غيرت ديانتي واعتنقت الإسلام قبل بضعة أشهر ولا عيب في التحول إلى دين آخر مهما كان، إنه حق أساسي لابد أن يكون بمقدور كل فرد ممارسته بمنتهى الحرية”.

وتبلغ عارضة الأزياء التى دخلت الإسلام مارين الحيمر عارضة أزياء تبلغ من العمر 29 عاما حيث ولدت في يوليو 1993

إليك لينك الفيديو الخاص أثناء نطق الشهادتين.