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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. الإفراط في تناول فيتامين سي يدمر أهم الأعضاء

فيتامين سي
فيتامين سي

فيتامين سي فيتامين أساسي يجب تناوله في النظام الغذائي، تشمل المصادر الجيدة الفواكه والخضروات الطازجة ، وخاصة الحمضيات.

فيتامين سي ضروري للجسم لينمو ويعمل بشكل صحيح، يلعب دورًا مهمًا في وظيفة المناعة.

 

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كما يوصي معظم الخبراء بالحصول على فيتامين سي من النظام الغذائي بدلاً من تناول المكملات ، يعتبر البرتقال الطازج وعصير البرتقال الطازج من المصادر الجيدة. 

يستخدم الناس فيتامين سي بشكل شائع للوقاية من نزلات البرد وعلاجها.

أضرار تناول فيتامين سي بكثرة

من المحتمل أن يكون فيتامين سي آمنًا لمعظم الأشخاص، لدى بعض الأشخاص ، قد يتسبب فيتامين سي في آثار جانبية مثل تقلصات المعدة والغثيان وحرقة المعدة والصداع. 

تزداد فرصة حدوث هذه الآثار الجانبية بجرعات أعلى، قد يكون تناول أكثر من 2000 مجم يوميًا غير آمن وقد يسبب حصوات في الكلى وإسهالًا شديدًا، في الأشخاص الذين أصيبوا بحصوات الكلى ، فإن تناول كميات أكبر من 1000 مجم يوميًا يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

عند وضعه على الجلد: من المحتمل أن يكون فيتامين سي آمنًا لمعظم الناس، ولكن قد يسبب تهيجاً ووخزاً لبعض الأشخاص.

 

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