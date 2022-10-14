ماذا يحدث لجسمك إذا اكلت موزتين في اليوم

يحذر البعض من تناول الكثير من الطعام فقد يكون لها أثر سلبي علي الصحة

وقد يعد الموز من الفاكهة التي يكثر من تناولها ولمعرفة ما يحدث عندما تأكل موزتين في اليوم

الموز غني بالسكر ويجب على البعض (مثل مرضى السكر) توخي الحذر عند تناوله. إذا كنت تمارس الرياضة وتتناول أطعمة صحية في الغالب ، فيمكنك توقع حدوث ما يلي إذا بدأت في تناول حبتين من الموز في اليوم ..

تحصل على المزيد من الطاقة

تمنحك الكربوهيدرات الموجودة في الموز المزيد من الطاقة لأن الطاقة يتم امتصاصها ببطء مع مرور الوقت. على النقيض من ذلك ، فإن الوجبات الخفيفة المحلاة بالسكر ستمنحك دفعة أولية من الطاقة ، ولكنها ستزول سريعًا.

لن تتشنج عضلاتك كثيرًا

هل سبق لك أن استيقظت في منتصف الليل مع تقلصات عضلية؟ يمكنك محاولة منع حدوث ذلك عن طريق تناول الموز.

تحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم ، مما يضمن أن عضلاتك لن تنقبض بسرعة.

ستعاني بدرجة أقل من الحموضة المعوية



هل تعاني من الحموضة المعوية؟

يعد الموز هو أفضل صديق لك. عندما تؤكل في بداية الحموضة المعوية ، ستوفر الموز راحة فورية عن طريق تحييد الحمض في معدتك.

يقاوم فقر الدم

يمكنك علاج ذلك عن طريق تناول الموز. الموز غني بالحديد ويعزز زيادة خلايا الدم الحمراء.