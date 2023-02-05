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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتخلي جوزك يتجوز عليكي.. رضوى الشربيني تحذر النساء من أخطاء كارثية

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

حذرت رضوى الشربيني، النساء من بعض الأخطاء العشوائية التى يمكن أن تتسبب فى خراب البيوت وزواج الرجل من صديقة زوجته 

وقالت رضوى الشربيني فى برنامجها هى وبس أن بعض النساء لا تضع حدود بين صديقتها عند دخولها البيت وتدخل من باب الشقة لغرفة النوم بدلا من الصالون وتدخل غرف المنزل بدون إذن وتغير ملابسها وتجلس ببيجامة أو قطع منزلية أمام زوجك على أساس أنه أخوها

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وحذرت رضوى الشربيني الفتيات من ترك صديقتها مع زوجها فى المنزل لوحدهما والخروج لأى سبب من الأسباب وحتى إن كان الزوج فى العمل فمن الوارد أن يأتى وأنتى فى الخارج وتتركيهما لوحدهما قائلة “ حافظى على جوزك وبلاش تسيبيه مع صاحبتك لوحدهم”

وأضافت رضوى الشربيني قائلة أنه حتى لو صحبتك محل ثقة وأنا أعرف بالفعل فتيات لاتقبل فكرة معرفة رجل متزوج ووفية لصديقتها فعلا، ولكن لايصح أن تجعليها وتدخل من باب الشقة لغرفة النوم وتحكى لها أسرار العلاقة الزوجية لأن البيوت لها حرمة البيوت “ ماتخليش بيتك سداح مداح”

وأكدت رضوى الشربيني التدخل الزائد للأصحاب فى الحياة الشخصية مهما كانت درجة القرب والصداقة بينهما مثل التحدث عن تفاصيل شخصية جدا أو فى العلاقة الخاصة بين الزوجين ماتكسريش الحاجز بينكما.

وفسرت رضوى الشربيني قصة زواج الفتيات من الرجل المتزوج صديقتها رغم المواقف الكثيرة الجيدة بينهما قائلة “ صاحبتك مش هتحبك أكتر من نفسها هى عايزة تفرح ”

فى السنوات الأخيرة زادت حالات خيانة الفتيات لصديقاتهن على السوشيال ميديا وأكثر من فتاة تزوجت زوج صديقتها وهى كانت تعتبرها أختها.

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