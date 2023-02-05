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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كتلة غريبة بكيس شيبسي تثير السوشيال ميديا..إليك طريقة عمله بنكهات مختلفة فى المنزل

كتلة غريبة بكيس الشيبسي
كتلة غريبة بكيس الشيبسي تثير السوشيال ميديا..إليك طريقة عمله

أثارت استغاثت سيدة  ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب اكتشافها لكتل غريبة سوداء اللون داخل كيس البطاطس الشيبسي جاهزة
نقدم لكم طريقة عمل الشيبسي بمذاق مميز زي الجاهز لإسعاد الأطفال والحفاظ على صحتهم 
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مكونات الشيبسي:
شرائح بطاطس شيبسي
كمون ناعم
بودرة ثوم
بودرة بصل
ملح 

فلفل أسود
زيت
خل

مكسبات الطعم المفضلة “ يمكن الاستغناء عنها”

طريقة عمل الشيبسي :
* قطعى البطاطس حلقات رفيعة ثم ضعيها فى الماء المضاف له الخل
* اقلى البطاطس فى زيت ساخن فى القلاية ثم اخرجيها سريعا قبل أن تحترق

الشيبسي
الشيبسي


* رشي على الشيبسي مكسبات الطعم أوالملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم وبودرة البصل ويقدم بعد تجفيفه من الزيت جيدا 

الشيبسي البطاطس الشيبسي طريقة عمل الشيبسي كتلة غريبة كيس الشيبسي شيبسى المصانع

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كتلة غريبة بكيس شيبسي تثير السوشيال ميديا..إليك طريقة عمله بنكهات مختلفة فى المنزل

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