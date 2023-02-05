كتلة غريبة بكيس شيبسي تثير السوشيال ميديا..إليك طريقة عمله بنكهات مختلفة فى المنزل

أثارت استغاثت سيدة ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب اكتشافها لكتل غريبة سوداء اللون داخل كيس البطاطس الشيبسي جاهزة

نقدم لكم طريقة عمل الشيبسي بمذاق مميز زي الجاهز لإسعاد الأطفال والحفاظ على صحتهم

من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد .

مكونات الشيبسي:

شرائح بطاطس شيبسي

كمون ناعم

بودرة ثوم

بودرة بصل

ملح

فلفل أسود

زيت

خل

مكسبات الطعم المفضلة “ يمكن الاستغناء عنها”

طريقة عمل الشيبسي :

* قطعى البطاطس حلقات رفيعة ثم ضعيها فى الماء المضاف له الخل

* اقلى البطاطس فى زيت ساخن فى القلاية ثم اخرجيها سريعا قبل أن تحترق

الشيبسي



* رشي على الشيبسي مكسبات الطعم أوالملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم وبودرة البصل ويقدم بعد تجفيفه من الزيت جيدا