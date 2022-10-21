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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أوعي تاكلها ..شرائح شيبسي في الاكياس تسبب الموت

صدى البلد

يعشق الجميع الشيبسي بكل انواع ولكن احيانا نجد بعض شرائح الشيبسي التي يوجد عليها علامات سوداء ويعتقدها البعض شرائح محمصة .

 

ونشرت الدكتورة سماح نوح رئيس الارشاد البيطري  علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور عن شرائح البطاطس المحروقة بأكياس الشيبسي وقالت " اوعي تاكلها دا العفن البني في البطاطس Potato Brown rot

المسبب له نوع من البكتيريا Pseudomonas solanacearum  ويسبب العفن البني علي الدرنات تتكون مواد لزجه بمرور الوقت تسبب تكاثر بكتيري ضار قد يسبب نزلات معوية حادة قد تصل لتسمم غذائي في بعض الصناعات الرديئة يتم عمل شيبسي مجهول الهوية وبيظهر  العفن علي شكل حلقات شبه محروقه وطبعا مع استخدام النكهات والألوان تختفي نوعا ما  الرجاء اختيار المنتجات الموثوقة والمصنعة جيدا أو عمل شيبسي في المنزل من بطاطس سليمة 
الافضل تجنب أي لون او  اي حاجة غريبة في أي منتج غذائي 

الشيبسي شرائح البطاطس شيبسى شيبسي في المنزل بطاطس شيبسي

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