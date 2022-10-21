أوعي تاكلها ..شرائح شيبسي في الاكياس تسبب الموت

يعشق الجميع الشيبسي بكل انواع ولكن احيانا نجد بعض شرائح الشيبسي التي يوجد عليها علامات سوداء ويعتقدها البعض شرائح محمصة .

ونشرت الدكتورة سماح نوح رئيس الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور عن شرائح البطاطس المحروقة بأكياس الشيبسي وقالت " اوعي تاكلها دا العفن البني في البطاطس Potato Brown rot

المسبب له نوع من البكتيريا Pseudomonas solanacearum ويسبب العفن البني علي الدرنات تتكون مواد لزجه بمرور الوقت تسبب تكاثر بكتيري ضار قد يسبب نزلات معوية حادة قد تصل لتسمم غذائي في بعض الصناعات الرديئة يتم عمل شيبسي مجهول الهوية وبيظهر العفن علي شكل حلقات شبه محروقه وطبعا مع استخدام النكهات والألوان تختفي نوعا ما الرجاء اختيار المنتجات الموثوقة والمصنعة جيدا أو عمل شيبسي في المنزل من بطاطس سليمة

الافضل تجنب أي لون او اي حاجة غريبة في أي منتج غذائي