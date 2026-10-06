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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار رعدية واضطراب بالبحر الأحمر.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

سقوط أمطار رعدية أحياناً على هذه المناطق

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من وسط وجنوب سيناء قد تغزر أحيانا على بعض المناطق وخاصة على مناطق من العلمين - الإسكندرية - محافظات شمال الوجه البحرى ) على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس ووسط الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية قد تمتد بنسية ضعيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين ورياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 29 19
العاصمة الجديدة 30 18
6 أكتوبر 30 18
بنها 29 19
دمنهور 28 19
وادي النطرون 29 18
كفر الشيخ 28 18
بلطيم 27 18
المنصورة 29 19
الزقازيق 29 19
شبين الكوم 28 18
طنطا 28 18
دمياط 26 20
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 30 19
السويس 30 18
العريش 28 17
رفح 27 17
رأس سدر 33 21
نخل 29 15
كاترين 24 12
الطور 31 21
طابا 26 17
شرم الشيخ 31 24
الغردقة 30 23
الإسكندرية 28 19
العلمين 27 18
مطروح 26 18
السلوم 25 17
سيوة 26 16
رأس غارب 30 23
سفاجا 31 23
مرسى علم 33 24
شلاتين 34 25
حلايب 31 25
أبو رماد 33 25
مرسى حميرة 35 24
أبرق 35 24
جبل علبة 33 24
رأس حدربة 31 25
الفيوم 30 18
بني سويف 30 18
المنيا 31 17
أسيوط 31 17
سوهاج 32 19
قنا 34 20
الأقصر 35 21
أسوان 36 23
الوادي الجديد 32 20
أبوسمبل 35 23

الأرصاد درجات الحرارة حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة أمطار رياح

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