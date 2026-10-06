أفاد مصدر في مجمع الشفاء بغزة بارتقاء شهيد ومصاب في الغارة الإسرائيلية على مدينة غزة، في استمرار للحرب والغارات والإبادة والعدوان.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – الثلاثاء- خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وإطلاق النار، موقعة شهيدا والمزيد من الإصابات.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهيد واصابة آخر جراء غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت مواطنين صباح اليوم أمام منتزه بلدية غزة على شارع عمر المختار بمدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي أن مواطنًا أصيب برصاص قوات الاحتلال في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة، فيما أصيب آخر جراء إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوبي مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوبي مواصي المدينة.

كما أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال نيرانًا مكثفة من دباباتها تجاه المناطق الشمالية من قطاع غزة، كما استهدفت بالنيران المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم جباليا، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار من الآليات العسكرية في المنطقة.

وفي مدينة غزة، نفذت قوات الاحتلال عمليتي نسف في المناطق الشرقية للمدينة.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1460 شهداء، إضافة إلى 5.116 مصابا، إلى جانب تسجيل 836 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 74,243 شهداء و175,232 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.