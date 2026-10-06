الرئيس السيسي يبدأ جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى جمهورية كوريا، في مستهل جولة آسيوية تشمل كذلك مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة ستبدأ بزيارة دولة إلى جمهورية كوريا، حيث يعقد السيد الرئيس مباحثات مع الرئيس لي جاي ميونج، رئيس جمهورية كوريا، كما يشارك السيد الرئيس، خلال الزيارة، في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الجولة ستشمل كذلك زيارة دولة إلى مملكة ماليزيا وزيارة إلى جمهورية إندونيسيا.