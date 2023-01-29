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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتشار بن فاسد فى الأسواق .. و3 علامات تكشف الأصلى من المغشوش

انتشار بن فاسد فى
انتشار بن فاسد فى الأسواق .. و3 علامات تكشف الأصلى من المغشو

تمكنت السلطات الرقابية خلال الأيام الماضية من ضبط كميات متداولة من البن المغشوش تباع فى الأسواق مما يعرض صحة المواطنين للخطر والإصابة بأمراض عديدة 

إذا كنت ترغب فى معرفة البن الفاسد والمغشوش من الأصلى فإليك أهم الاختبارات غير المتداولة التى رصدها موقع “slurrp”.

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اختبار عصير الليمون


يمكنك معرفة ما إذا كان هناك أي شوائب في القهوة بمساعدة بضع قطرات من عصير الليمون.

 أخرج ملعقة أو ملعقتين من مسحوق البن في وعاء. 
 ضع قطرات من عصير الليمون على هذا المسحوق واتركيه لمدة 4 إلى 5 دقائق. 
بعد 5 دقائق  إذا تركت القهوة أي لون آخر ، فهذا يعني أنها مغشوشة. 
من ناحية أخرى إذا ظلت القهوة طبيعية ، فهي نقية.

طريقة كوب من الماء


يعد الماء من أفضل الطرق لاكتشاف الغش في مسحوق البن.

احتفظ بملعقة من مسحوق البن في كوب كامل من الماء واتركه لمدة 4 إلى 5 دقائق. 
بعد 5 دقائق ، إذا كان البن مغشوش سترقد القهوة تلقائيًا فى الأسفل. 
فإن لم يكن فيه شوائب او مواد إضافية تظهر طافية بعد الـ 5 دقائق .

بن
بن

طريقة اليد 


أسهل طريقة لاختبار الغش في البن والقهوة هي الاختبار اليدوي.

يمكنك وضع رشة أو اثنتين من البن على يديك وفركها وإذا كانت القهوة تشبه البودرة ، فتأكد من عدم وجود شوائب. 
ومع ذلك ، إذا شعرت بخشونة القهوة عند فركها ، فقد يتم خلطها بمكونات أخرى.

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