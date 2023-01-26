صاحب مطعم يكشف سر خطير فى الحلويات الرخيصة.. يسبب السرطان والقلب

كشف صاحب مطعم سر خطير عن تقوم المحلات والمطاعم بفعله فى الحلويات لجني المزيد من الأرباح على حساب صحة وحياة المواطن.

وأوضح صاحب المطعم أن تناول الزيوت فى الطعام أمر طبيعي ولكن بنسب محدودة وضئيلة وعدم الإكثار منها ولكن تناوله بهذه الكميات الضخمة يسبب كوارث صحية خطيرة أبرزها أمراض الشرايين والقلب والسرطان.

وكشف صاحب المطعم وائل صبري أن بعض أصحاب المطاعم يلجأون لغش الحلويات بمادة خطيرة جدا على الصحة واضافتها على الوايت شوكليت أو الكريمة التى يتم تزيين الحلوى بها.

وأضاف صاحب المطعم أن بعض التجار يقوموا بإضافة كمية كبيرة من زيت شورتينج على الوايت شوكليت الجاهز وهو منتج وسط بين الحالة السائلة للزيت والصلبة للسمن وتصنع عادة من زيت النخيل ، ولا يستطيع المواطن تمييزها لأنها بنفس اللون وتذوب فيها تماما ويتم تزيين الحلويات والفطائر بها.

غش الحلوى

وأوضح أننا جميعا نعلم أن تناول الطعام المقلي فى الزيوت ضار ولكن الضرر محدود لأنك لا تأكل الزيت نفسه وتكون كميته محدودة ولكن إضافته بهذه الطريقة للوايت شيكولت يدمر الجسم بشكل أكبر وأسرع لأنه يشكل 70 فى المية من المنتج.

حلوى الوايت شوكلت

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى على هذه التصريحات بشكل سريع حيث أنها من أكثر الأطعمة التى يتم ساتخدامها ليس فى المطاعم فقط بل بعض المصانع غير المرخصة تقوم استخدامها فى الحلويات المخصصة للأطفال وبيعها مع الباعة الجائلين.

يذكر أن الأبحاث العلمية كشفت أن زيت النخيل من أخطر الزيوت التى يتم إضافتها للمنتجات الغذائية لأنه يرفع نسبة الكوليسترول الضار فى الدم بسرعة فهو خطر على الحوامل فى الأشهر الأولى، لذا تنصح الدراسات بالحد منه وعدم الاسراف ولكن عند إضافة هذه الكمية الكبيرة فهى تشكل خطورة على الجسم، كما وجدت دراسة حديثة على الفئران أن استخدام زيت النخيل يزيد من الإصابة بالسرطان وانتشاره

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