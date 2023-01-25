لماذا تستيقظ من النوم متعبا ؟! .. خبيرة تكشف أسرارا صادمة

يعانى الكثير من الأشخاص من الشعور من التعب بعد الاستيقاظ من النوم رغم أنهم كانوا فى حالة راحة طوال الليل ، فما السر فى ذلك ؟

وعرض موقع “إكسبريس” عدة نصائح تساعد فى التخلص من تعب الصباح بعد الاستيقاظ للدكتورة سو بيكوك، استشارية علم النفس الصحي بسهولة ويسر.



قالت دكتورة بيكوك: "عندما يكون الفرد مجبرعلى الاستيقاظ على المنبه تكون الدماغ في حالة ما بين عدم اليقظة الكاملة وعدم النوم العميق وينتج عن هذا الشعور بالدوار والإرهاق الذي يمكن أن يستمر من بضع دقائق إلى عدة ساعات وهو خمول النوم.

وأوضحت بيكوك أن تفعيل زر الغفوة فى المنبه بين كل إنذار إيقاظ يمكن أن يسبب تأثير عكسي ويزيد من حدة مستويات التعب.

أوصت بيكوك بعدم استخدام زر الغفوة ومحاولة النهوض من السرير بمجرد الاستيقاظك، و في النهاية ستدرب نفسك على النهوض من السرير فور الاستيقاظ من النوم وترك ضوء الشمس يدخل في الصباح قدر الإمكان أو أشعل الإضاءة الصناعية لأن الغرف المظلمة والمعتمة تزيد الرغبة فى النوم.

الاضاءة والاستيقاظ

وقدمت دكتورة بيكوك ثلاث نصائح مفيدة أخرى للشعور بالانتعاش عند الاستيقاظ في الصباح، وتتمثل إحدى نصائحها في تناول مكملات فيتامين د، وتساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة.

ووأكدت أن الالتزام بروتين التمارين مثل المشي في الخارج يساعد فى تحسين النوم وزيادة جودته مما يجعل الإنسان أكثر نشاطا فى الصباح مع تقليل وقت الشاشة والموبايل قبل النوم لأن الضوء الأزرق المنبعث من هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة يمكن أن يؤثر على دورة النوم.

وشددت على أهمية تجنب استخدام الأجهزة لمدة ساعة على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش ويساعد هذا على النوم بشكل أفضل لفترة أطول وستشعر بمزيد من الانتعاش بعد الاستيقاظ.

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