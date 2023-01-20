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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 عادات يومية التزم بها واهزم مشكلات القولون

القولون
القولون

يعد القولون من المشكلات الصحية المزمنة التى تسبب الام شديدة فى منطقة البطن ولا يوجد لها علاج نهائي ولكن هناك بعض العلاجات التى تساعد فى عيش حياة هادئة.

ويعد القولون من أكثر المشكلات الصحية المرتبطة بالطعام وطريقة تناوله لذا فإن مفتاح السيطرة عليها الأساسي هو العادات الغذائية

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ووفقا لما جاء فى موقع “ medicinenet” نعرض لكم أهم  7 عادات غذائية التى تساعد فى التخلص من آلام القولون .

النظام الغذائي الغني بالألياف :  

الألياف هي عنصر غذائي أساسي موجود في الأطعمة النباتية الصحية الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور وغيرها وتساعد الألياف على زيادة حجم المادة الزائدة في القولون و يمكنهم تنظيم الإمساك وفرط نشاط الأمعاء كما أنها تعزز البكتيريا المفيدة.


ماء الليمون والعسل:  

يُمزج عصير الليمون الطازج وملعقة من العسل ورشة ملح مع الماء الدافئ ويُشرب على معدة فارغة في الصباح.   


العصائر والعصائر:  

تشمل صيام عصير الفاكهة والخضروات والمطهرات وتساعد العصائر المصنوعة من التفاح والليمون والصبار في تطهير القولون كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم.


البروبيوتيك : 

تساعد البروبيوتيك على تطهير القولون وتعزيز البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتعد الأطعمة مثل الزبادي والمخللات وخل التفاح والأطعمة المخمرة الأخرى بروبيوتيكًا جيدًا.


شاي الأعشاب: 

 قد تساعد تجربة بعض أنواع شاي الأعشاب في تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق القولون وقد تساعد الأعشاب الملينة مثل السيليوم والصبار وجذر الخطمي في علاج الإمساك . 


الزنجبيل :  

الزنجبيل يحفز الهضم ويمكن إضافته إلى العصائر الأخرى أو الشاي أو تناوله مباشرة ويمكن خلط ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل والعسل مع كوب واحد من الماء الدافئ ويمكن تناوله مرة أو مرتين في اليوم. 


زيت السمك :  

يمكن تناول زيوت السمك كمكملات غذائية وتحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية الفعالة لتطهير القولون.

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الصوم: 

الامتناع  عن الأكل طريقة لتطهير القولون. يساعد الكلى والكبد على التخلص من السموم الضارة من الجسم ويمكن أن يساعد شرب الماء أو عصائر الخضار الطازجة أو عصائر الفاكهة الطازجة أثناء الصيام.


تدفق الماء :

شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا هو أبسط طريقة لتنظيم الهضم وينصح بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتطهير القولون بالإضافة إلى ذلك ، سيكون من المفيد تناول الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والطماطم
 

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