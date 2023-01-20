بعتذر | رد فعل غير متوقع لـ رفيقة اليوتيوبر الراحل عزيز الأحمد

سببت وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد حالة كبيرة من الصدمة والحزن بين متابعيه حتى تصدر مؤشرات البحث في جوجل والسوشيال ميديا بشكل سريع.

وتبادل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التعليقات الحزينة والتعازي على صفحات اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد وعلى صفحات رفاقه في صناعة المحتوى.

وكانت البلوجر جنيفر من أبرز صناع المحتوى الذين قاموا بالتعليق على وفاة اليتويوبر عزيز الأحمد الذي توفى عمر العشرينات أمس وكانت تشاركه فى صناعة فيديوهات مشتركة بشكل ساخر حتى لقبها الجمهور برفيقة عزيز الأحمد.

واعتقد كثيرون أن تكون البلوجر جنيفر زوجة عزيز الأحمد ولكنها فى الحقيقة صديقة فقط له ولكنها تكن له الكثير من المشاعر والحب وهو ما جعلها تنهار من البكاء عند علمها بخبر وفاته.



وعبرت جنيفر عن حزنها على وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد عبر السوشيال ميديا من خلال توديعه بعبارات مؤثرة حيث قالت "خلص الحكي، إيش فليت وتركتني ليش رحت والله بحبك بحبك يا عمري انت سبب ضحكتي جواتي عم بتعذب مخنوقة رجعلي لو لحظة .. أنا بعتذر إذا غلطت بحقك سامحني ياريت فيني ضمك وشمك وما فلتك رجاع بترجاك كل العالم بتحبك انت ملاك، انت الحب وانت حياتي ياربي دخيلك".

وقامت جنيفر صديقة اليتويوبر عزيز الأحمد بنشر مقطع فيديو لليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد عبر حسابها على موقع انستجرام وهي تحتضنه وتقول "راح أشتقلك كتيير كتير".

عزيز الاحمد