توجع القلب.. هاني الناظر يحذر من حالة خطيرة تحدث للفتيات

حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، من خطأ شائع بين الفتيات يتسبب فى ظهور مشكلات جلدية على البشرة.

وكشف هاني الناظر فى منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك أن رسم الحناء فى الأماكن غير الموثوقة يعرض البشرة لمشاكل عديدة مثل التهابات والألم الشديد وتشوه شكل البشرة.

وعرض هاني الناظر صورة لإحدى حالات التهاب البشرة بسبب رسم الحناء عليها وكانت الصورة كارثية وصادمة حيث أن الالتهابات انتشرت بطول اليد وامتدت حتى منتصف الذراع تقريبا وأخذت نفس شكل الرسمة.

صورة واقعية لمصابة بأضرار الحناء

وكتب دكتور هاني الناظر قائلا “ للبنات كطبيب أمراض جلدية احذركم بشدة من رسومات الحنة علي الجلد فهذه هي النتيجة كما ترون”.



وأوضح هاني الناظر فى تصريحات سابقة أن خطورة رسم الحناء على الجلد تكمن فى إضافة القائمين على هذا العمل لبعض المواد الكيميائية التى تساعد فى تثبيت اللون ولكن البشرة لا تتحملها وكلما زادت نسبتها زادت مخاطرها.

وتفاعل الجمهور بشكل سريع وتعاطفوا مع الفتاة فى التعليقات وتمنوا لها بالشفاء بينما أكد البعض أن نفس الحالة حدثت لبعض أقاربهم بسبب استخدام الحناء على الجلد.