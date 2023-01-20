سمار سوداني وحجاب.. حليمة عدن تدخل قائمة أجمل وجه في العالم| شاهد

فازت الصومالية حليمة عدن بالمركز الـ 20 فى قائمة أجمل وجه في العالم لعام 2022 بالرغم من أنها تمتلك بشرة شديدة السمار ومحجبة.

حليمة عدن

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، هذا الخبر بشكل واسع لأنه أمر نادر الحدوث فى التصنيفات العالمية، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن حليمة عدن احتلت مكانة كبيرة فى عالم الأزياء والموضة منذ سنوات وهى من مشاهير أمريكا.

من هى حليمة عدن



وحليمة عدن هي عارضة أزياء أمريكية-صومالية من مواليد عام 1997 كانت تعيش فى مخيمات اللاجئين، إلا أنها تمكنت من أن تكون أول امرأة محجبة في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية ووصلت لتصفيات نصف النهائية، وبعد ذلك استمرت فى السعي حتى أصبحت وجه دعائي لغلاف مجلة فوج بحجابها.

حليمة عدن

حليمة عدن

سبب اعتزالها وعلاقته بدينها



وكانت حليمة عدن قررت منذ فترة اعتزال عالم الأزياء والموضة بسبب اختلافه مع دينها، حيث قامت فى بعض العروض الأخيرة بارتداء زى لا يتماشى مع الحجاب بسبب طبيعة عملها مثل ارتداء حجاب يظهر الرقبة “تربون” ووجدت نفسها تبتعد عن المسار الذي وضعته لنفسها، فقررت الاعتزال.

حليمة عدن

ولكنها قررت حليمة عدن العودة من جديد لعالم الأزياء والموضة ولكن من خلال شروطها الخاصة ووضعت عدة ضوابط فى التعامل مع المصممين والقائمين على صناعة الأزياء تضمن لها الحفاظ على أساسيات الحجاب وفق معايير دينها.