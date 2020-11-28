عارضة أزياء تعتزل لنصرة الحجاب وتشكر كورونا.. من هي «حليمة عدن»| صور

نشرت العارضة ومصممة الحجاب سلسلة من القصص (الاستوري) على انستجرام تؤكد فيها أنها ستترك الصناعة وتعمل فقط مع العلامات التجارية التي لن تطلب منها التنازل عن معتقداتها الإسلامية أو "حجابها".

ولدت عارضة الأزياء الصومالية الشهيرة في مخيم للاجئين في بريطانيا، واشتهرت في السنوات القليلة الماضية بتقديمها أزياء أفخم العلامات التجارية مع تمسكها بحجابها.





حيث ظهرت في إحدى الصور وقد ارتدت الحجاب على فستان ذو أذرع شفافة، تكشف عن جسدها، وفي صورة أخرى جينز ليفي الذي استخدم على رأسها بدلًا من الوشاح.





أثارت صراحتها ضجة المجتمع المسلم وعارضات أزياء أخرى، بما في ذلك «جيجي» و«بيلا حديد» اللتان أثنتا على صدق حليمة وصراحتها.





تنسب رائدة الأزياء الصومالية من مينيسوتا الفضل في تمسكها بمبادئها وصراحتها إلى والدتها، وقالت إن قضاء الوقت معها خلال تفشي وباء فيروس كورونا "فتح عينيها على الكثير من الأشياء".





كتبت على إحدى الصور التي شاركتها: "كان يجب أن أغادر المكان لأنه من الواضح أن المصممين لم يكن في أذهانهم امرأة ترتدي الحجاب".





على الرغم من أنها لم تذكر أي أسماء تجارية أو مصممين، قالت حليمة بأنها تأسف لعدم التحدث علانية والسماح لهم بالتقليل من أهمية حجابها، لكنها شكرت أيضًا العلامات التجارية التي لم تقدم لها حلًا وسطًا.





كتبت: "دعوني أرتدي حجابي كما هو.. هذه هي الفتاة التي أنتمي إليها، حليمة الحقيقية"، ووجهت حليمة انتقاداتها لصناعة الأزياء قائلة: "ما ألوم الصناعة فيه هو عدم وجود منسقات أزياء مسلمات".









أرفقت حليمة صورًا لها وهي ترتدي حجاب وملابس غير مناسبة للمبادئ الإسلامية، أجبرها المصممون على ارتدائها دون احترام لمعتقداتها وحجبها، مما جعلها "غير مرتاحة".