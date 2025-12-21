وفاء عامر تهدي تكريمها للجمهور في احتفالية مفيد فوزي وآمال العمدة (فيديو)

أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حصلت عليه خلال احتفالية خاصة بالإعلامي الراحل مفيد فوزي والإعلامية آمال العمدة، وذلك في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري.

وقالت وفاء عامر إنها تهدي هذا التكريم إلى جمهورها، مؤكدة: «الجمهور الجميل هو اللي خلاني أبقى وفاء عامر، وبشكرهم على الحب والدعم المستمر».

وعن الإعلامي الراحل مفيد فوزي، أشادت بمسيرته الإعلامية قائلة: «مفيد فوزي كان إعلاميًا راقيًا وصادقًا، وإعلاميًا قديرًا بمعنى الكلمة، وله بصمة كبيرة في تاريخ الإعلام المصري».

وأكدت وفاء عامر أن مثل هذه الاحتفاليات تمثل تقديرًا حقيقيًا لقيمة الرموز الإعلامية والفنية، وتُسهم في توثيق مسيرتهم وإلهام الأجيال الجديدة.



يذكر أن تشارك وفاء عامر في رمضان المقبل 2026 خلال مسلسل السرايا الصفرا



مسلسل السرايا الصفرا

مسلسل “السرايا الصفرا” ينتمي إلى نوعية الدراما الإجتماعية حيث تتصاعد الأحداث في إطار من التوتر والصراع بين "ضرّتين" تتنافسان على قلب رجل واحد، في أجواء تُلقي بظلالها على معاني الغيرة والجنون.

المسلسل من بطولة النجوم وفاء عامر ، إلهام عبد البديع ، وسارة سلامة ، عمرو عبد الجليل واخرون، ومن تأليف السيناريست حسين مصطفى ومن إخراج جوزيف نبيل





https://youtube.com/shorts/f0BDW3wBwXs?si=fOIS4QFSw5wx-2E5