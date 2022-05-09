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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار تناول الحلويات بعد الأكل وأفضل وقت لتناولها

تناول الحلويات
تناول الحلويات

بعد كل وجبة كبيرة وشهية وصحية، يبحث كثيرين عن تناول الحلوى، وعادة ما تحدث هذه الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بوقت متأخر من الليل وغالبًا ما ينتهي الأمر بالاستسلام لتلك الرغبة الشديدة. 

وتشير الأبحاث إلى أن الاستسلام للرغبة في تناول الحلويات بعد الوجبات قد لا يكون أكثر صحة، بل إنه يؤثر على صحتك ويسبب العديد من المشاكل الصحية الكامنة والمزعجة. 

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ووفقا للتقرير لموقع news18، فإن تناول كمية زائدة من السكر سيزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بما في ذلك السمنة وإجهاد الدم المفرط والتهيج، كما ارتبطت الأنظمة الغذائية عالية السكر بارتفاع فرصة الوفاة بسبب اضطراب القلب التاجي.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أنه من الأفضل تناول الحلويات قبل الوجبة وليس بعدها، وهناك عدة أسباب تجعلك تتجنب تناول الحلويات بعد الوجبات ويمكن سردها على النحو التالي:

- عند تناول الحلوى في وقت متأخر من الليل، بعد وجبة ثقيلة، تستغرق جزيئات الطعام وقتًا أطول لتتحلل وبالتالي يستغرق هضمها وقتًا أطول، ومن ثم يجب على المرء أن يحاول تجنب تناول الحلويات بعد الأكل.

- إن تناول الحلوى قبل البدء في تناول الطعام يساهم في تدفق الإفرازات الهضمية مما يساعد على تحسين وتيرة عملية الهضم، بينما تناول الحلويات بعدها يؤخر عملية الهضم لفترة أطول. 

- تناول الحلوى قبل الوجبة ينشط براعم التذوق لديك ويسمح لك بالاستمتاع بوجبتك بشكل أفضل.

- قد يؤدي تناول الحلويات في نهاية الوجبة إلى إبطاء عمل الجهاز الهضمي وبطء العملية يسبب التخمر بسبب الارتجاع الحمضي، كما يؤدي استهلاك السكر في نهاية الوجبة أيضًا إلى تكوين الغازات والانتفاخ.

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