وصايا العمر الطويل.. جمال شعبان يكشف أسرار حماية القلب

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من خطورة الجلطات التي تعد السبب الأول للوفيات المفاجئة بين الشباب وكبار السن، مؤكدًا أن الحماية منها تبدأ منذ الطفولة وليس بعد سن الأربعين.

وأوضح شعبان أن اتباع الوصايا العشر يساهم بشكل كبير في تجنب الإصابة بالجلطات:



الالتزام بالتغذية الصحية الغنية بالخضروات والفواكه، مع تجنب الإفراط في السكريات والدهون الحيوانية والمقليات.



الحفاظ على الوزن الصحي وتجنب السمنة.



ممارسة الرياضة بانتظام، خصوصًا المشي 45 دقيقة يوميًا.



تنظيم مواعيد الوجبات: إفطار مبكر، غداء قبل الثالثة عصرًا، وعشاء خفيف أو بدون عشاء.



النوم الكافي ليلاً مع إمكانية أخذ قيلولة قصيرة نهارًا.



الابتعاد عن التدخين والمدخنين، وتجنب المخدرات والمكملات والهرمونات.



متابعة الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكوليسترول بانتظام.



الفحص الدوري السنوي حتى للأشخاص الأصحاء، لإجراء التحاليل اللازمة واكتشاف الأمراض مبكرًا.



كسر الروتين بالخروج أسبوعيًا لتجديد الطاقة والتخفيف من الضغوط.



تجنب التوتر النفسي والعصبي قدر الإمكان.

وأكد شعبان أن الالتزام بهذه التعليمات يعزز مناعة القلب ويقلل فرص الإصابة بالموت المفاجئ، مستشهدًا بحالة المواطن الليبي عبد السلام الذي نجا من جلطة حادة العام الماضي بعد تركيب دعامات دوائية في الشرايين التاجية، ليستعيد نشاطه وحياته الطبيعية مع أسرته.