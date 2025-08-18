قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل الفراخ بالأناناس

 إذا كنتِ تبحثين عن وصفة مميزة تكسر الروتين وتشعرك بالتجديد، يمكنك عمل الفراخ بالأناناس، هي الخيار المثالي، هذه الوصفة تمزج بين الطعم الحلو والحادق بشكل متوازن، ما يجعلها محببة للكبار والصغار.

تقدم الشيف سمية المغربية طريقة عمل الدجاج بالأناناس.

المكونات لطريقة عمل الفراخ بالأناناس 

  • 500 جرام من صدور الدجاج مُقطعة مكعبات
  • كوب من قطع الأناناس طازج أو معلب، حسب الرغبة
  • حبة فلفل أحمر مقطع شرائح
  • حبة فلفل أخضر مقطع شرائح
  • بصلة متوسطة الحجم مقطعة جوانح
  • 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت سمسم
طريقة عمل الفراخ بالأناناس 

للتتبيلة

  • 2 ملعقة كبيرة صويا صوص
  • 1 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور
  • 2 فص ثوم مهروس
  • ملعقة صغيرة عسل اختياري لإبراز الحلاوة.
  • رشة فلفل أسود
  • رشة ملح حسب الرغبة
  • ملعقة صغيرة خل تفاح أو خل أرز
  • للصلصة
  • نصف كوب عصير أناناس
  • ملعقة كبيرة نشا ذرة
  • ملعقة كبيرة صويا صوص
  • ربع كوب ماء

طريقة عمل الفراخ بالأناناس 

طريقة عمل الفراخ بالأناناس 
  •  في وعاء، ضعي مكعبات الدجاج وأضيفي إليها مكونات التتبيلة: الصويا صوص، الثوم، الزنجبيل، العسل، الملح، الفلفل، والخل.
  • قلّبي المكونات جيدًا وغطي الوعاء، ثم اتركيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل كلما طالت مدة التتبيل، كان الطعم أعمق.
  • في كوب، ذوّبي نشا الذرة في الماء، ثم أضيفي عصير الأناناس والصويا صوص.
  • اخلطي جيدًا واتركي الصلصة جانبًا.
  • في مقلاة واسعة أو ووك، سخني الزيت وأضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
  • أضيفي الفلفل الأحمر والأخضر وقلبي لمدة دقيقتين.
  • ضعي قطع الدجاج المتبلة، وقلبيها جيدًا حتى تنضج وتتحمر قليلًا.
  • أضيفي قطع الأناناس وامزجي المكونات.
  • صبّي الصلصة فوق الخليط واتركيها على نار هادئة حتى تتكاثف لمدة 5 دقائق.

للتقديم

قدمي الفراخ بالأناناس ساخنة فوق أرز أبيض أو نودلز. يمكنك رشّ القليل من السمسم المحمص أو البصل الأخضر المفروم للتزيين.

نصائح ذهبية

  • استخدمي أناناس طازج إذا كنتِ ترغبين في نكهة أكثر طبيعية وحموضة خفيفة.
  • يمكن إضافة الكاجو أو الفول السوداني المحمص لإضفاء قرمشة لذيذة.
  • تليق هذه الوصفة كثيرًا مع النودلز المقلية أو الأرز البسمتي.
