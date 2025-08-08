قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تحيي ذكرى حرب القوقاز .. زاخاروفا: موسكو تصدت وحدها بحسم لـ"عدوان جورجيا"
زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير
الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري بالقانون
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس
الهند تتجه لتعليق شراء النفط الروسي مؤقتًا تجنبًا لعقوبات جمركية أمريكية
أدعية من القرآن.. رددها في صباح يوم الجمعة لسكينة النفس وراحة البال
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر
أقر بالتعاطي وبالفيدوهات الخادشة للحياء.. أقوال خالد الرسام بعد حبسه
مرتبطون بأجندات .. مستشار الرئيس الفلسطيني يفتح النار على المتظاهرين ضد مصر
سعر أقل دولار اليوم 8-8-2025
سما المصري تبتهل إلى الله ليلة الجمعة: اللهم ابعد عني شياطين الإنس
في الفرن.. وصفة الدجاج المشوي بطريقة السوريين

ريهام قدري

إذا كنتي من محبي الدجاج وتحاولين تقديم أكلات مبتكرة، إليكِ طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بوصفة سورية بطريقة لذيذة وتتبيلة غنية بالطعم:


-المكونات:

فرخة كاملة أو مقطعة 4 أو 8 قطع (حسب الرغبة)

3 ملاعق كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم (اختياري)

4 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودر

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة قرفة (اختياري)

شرائح بصل وفلفل ألوان (للتقديم أو الشوي مع الفراخ)

-الطريقة:

1. تجهيز الفراخ:

اغسلي الفراخ جيدًا بالماء والدقيق والخل، ثم اشطفيها وصفيها من الماء.

اعملي فتحات بالسكين في الفراخ علشان التتبيلة تدخل كويس.


2. تحضير التتبيلة:

في بولة كبيرة، اخلطي الزبادي + عصير الليمون + الخل + معجون الطماطم + الثوم + البهارات كلها + الزيت.

قلّبيهم كويس جدًا لحد ما يبقى الخليط ناعم ومتجانس.


3. تتبيل الفراخ:

غطّي الفراخ بالتتبيلة كويس، وتأكدّي إنها تدخل جوه الفتحات.

يفضل تسيبيها في التتبيلة على الأقل 4 ساعات، والأفضل ليلة كاملة في التلاجة.


4. الطهي في الفرن:

سخّني الفرن على درجة حرارة 200.

رصي الفراخ في صينية على شبكة أو على ورق فويل.

ممكن تضيفي شرائح بصل وفلفل ألوان حوالين الفراخ.

غطي الصينية بورق فويل وخليها في الفرن لمدة 45 دقيقة.

بعد كده، شيلي الفويل وحمّريها من فوق بالشواية لمدة 10–15 دقيقة لحد ما تاخد لون ذهبي مشوي.

 اقتراحات التقديم:

قدميها مع:

أرز أبيض أو أرز بسمتي

بطاطس مشوية أو مهروسة

سلطة خضراء أو طحينة أو ثومية

عيش بلدي أو شامي

طريقة عمل الدجاج المشوي دجاج مشوي في الفرن دجاج مشوي بطريقة السوريين

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

عدي الدباغ

عدي الدباغ: حامد حمدان شجعني على الانضمام للزمالك

الاهلي

أبو الدهب: الأهلي يمتلك الدكة الأقوى في مصر

الأهلي

أبو الدهب: الأهلي يمتلك فريقين واللاعب البديل لا يقل عن الأساسي

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

