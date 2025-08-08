في الفرن.. وصفة الدجاج المشوي بطريقة السوريين

إذا كنتي من محبي الدجاج وتحاولين تقديم أكلات مبتكرة، إليكِ طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بوصفة سورية بطريقة لذيذة وتتبيلة غنية بالطعم:



-المكونات:

فرخة كاملة أو مقطعة 4 أو 8 قطع (حسب الرغبة)

3 ملاعق كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم (اختياري)

4 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودر

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة قرفة (اختياري)

شرائح بصل وفلفل ألوان (للتقديم أو الشوي مع الفراخ)

-الطريقة:

1. تجهيز الفراخ:

اغسلي الفراخ جيدًا بالماء والدقيق والخل، ثم اشطفيها وصفيها من الماء.

اعملي فتحات بالسكين في الفراخ علشان التتبيلة تدخل كويس.



2. تحضير التتبيلة:

في بولة كبيرة، اخلطي الزبادي + عصير الليمون + الخل + معجون الطماطم + الثوم + البهارات كلها + الزيت.

قلّبيهم كويس جدًا لحد ما يبقى الخليط ناعم ومتجانس.



3. تتبيل الفراخ:

غطّي الفراخ بالتتبيلة كويس، وتأكدّي إنها تدخل جوه الفتحات.

يفضل تسيبيها في التتبيلة على الأقل 4 ساعات، والأفضل ليلة كاملة في التلاجة.



4. الطهي في الفرن:

سخّني الفرن على درجة حرارة 200.

رصي الفراخ في صينية على شبكة أو على ورق فويل.

ممكن تضيفي شرائح بصل وفلفل ألوان حوالين الفراخ.

غطي الصينية بورق فويل وخليها في الفرن لمدة 45 دقيقة.

بعد كده، شيلي الفويل وحمّريها من فوق بالشواية لمدة 10–15 دقيقة لحد ما تاخد لون ذهبي مشوي.

اقتراحات التقديم:

قدميها مع:

أرز أبيض أو أرز بسمتي

بطاطس مشوية أو مهروسة

سلطة خضراء أو طحينة أو ثومية

عيش بلدي أو شامي