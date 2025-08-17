بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة على الموضة.. صور

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة بوسي في أحدث ظهور

تألقت بوسي في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت بوسي حذاء ذا كعب عالي جمع بين اللون الأسود والبيج، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس الألوان، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.