بالصور

العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات

العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات
العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات
أسماء عبد الحفيظ

مع بداية كل عام دراسي جديد، تعيش معظم الأسر حالة من القلق بسبب ارتفاع تكاليف العودة إلى المدارس، فبين الحقيبة المدرسية، والأدوات المكتبية، والزي المدرسي، واشتراكات الأنشطة، تصبح الميزانية الأسرية مثقلة بما يفوق التوقعات. 

العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات

 كشفت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن حلول عملية وذكية تساعد على تقليل النفقات بشكل كبير، دون المساس بجودة الأدوات أو حرمان الأبناء من مستلزماتهم الضرورية.

 العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات 

إعادة التدوير كنز في بيتك

الكثير من الأدوات التي يطلبها الأبناء قد تكون موجودة بالفعل من العام السابق، الأقلام، المساطر، علب الألوان، وحتى الحقائب في بعض الأحيان، يمكن استخدامها مرة أخرى إذا كانت بحالة جيدة.

  • إعادة فحص الأدوات القديمة: خصصي ساعة لفرز الأدوات السابقة، ستجدين أن نصف القائمة المطلوبة قد أصبح متاحًا بالفعل.
  • تجديد الشكل بدلًا من شراء الجديد: يمكن تزيين الحقيبة أو كراسة العام الماضي بملصقات جديدة أو ورق تغليف ملوّن يمنحها مظهرًا مختلفًا تمامًا.
  • إعادة تدوير الملابس المدرسية: في حال كان الزي المدرسي قديمًا لكن حالته جيدة، يمكن إصلاحه أو تعديله بدلًا من شراء طقم جديد بالكامل.
 العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات 

 الشراء بالجملة لتقليل التكلفة

  • شراء الأدوات بشكل فردي يزيد التكلفة كثيرًا. لكن عندما تشتري الأسرة كمية أكبر أو تتعاون مع أسر أخرى، تصبح الأسعار أوفر بكثير.
  • الشراء من المكتبات الكبرى أو أسواق الجملة: ستلاحظين فرقًا واضحًا في السعر مقارنة بالشراء من محلات التجزئة.
  • تجميع طلبات مع أقارب أو أصدقاء: يمكنكم الاتفاق على شراء كميات من الكشاكيل أو الأقلام بالجملة وتقسيمها بينكم.
  • العروض الموسمية: اغتنمي تخفيضات العودة إلى المدارس التي تقدمها بعض المتاجر الكبرى.

 التسوق الذكي والمقارنة قبل الشراء

  • التسرع في شراء الأدوات من أول مكان تزورينه قد يكلّفك ميزانية ضخمة. لذلك، المقارنة بين الأسعار خطوة أساسية.
  • قارن الأسعار أونلاين: كثير من المواقع تعرض أسعار الأدوات المدرسية، وهذا يوفر لك وقتًا ومالًا.
  • استخدام الكوبونات والخصومات: بعض التطبيقات الإلكترونية تمنح كوبونات تخفيض حقيقية على الأدوات والحقائب.
  • تحديد ميزانية مسبقة: اذهبي للتسوق بقائمة محددة ومبلغ معين لتجنب الشراء الزائد.

 الأنشطة والابتكار داخل المنزل

بدلًا من شراء كل شيء جاهزًا، يمكن إشراك الأبناء في إعداد بعض الأدوات بطريقة ممتعة:

  • تجليد الكشاكيل يدويًا: شراء ورق تغليف بسيط وترك الأطفال يزينون به كراساتهم.
  • صناعة أقلام ملونة أو حافظات أوراق من أدوات بسيطة بالمنزل.
  • إبداع بالديكور: تحويل أدوات قديمة إلى جديدة من خلال الطلاء أو الإكسسوارات البسيطة.
  • بهذا لا توفر الأسرة فقط المال، بل تمنح أبناءها فرصة للتعبير عن شخصياتهم.

 الزي المدرسي.. كيف يكون أوفر؟

الزي المدرسي من أكثر الأشياء التي تُثقل كاهل الأسر، لكن يمكن التعامل معه بذكاء:

  • الشراء من منافذ وزارة التربية أو الجمعيات الاستهلاكية: عادة ما تقدم أسعارًا أقل بكثير من المحلات الخاصة.
  • شراء الزي الأساسي فقط: يمكنك الاكتفاء بطقمين أو ثلاثة، مع الحفاظ عليهم جيدًا.
  • تبادل الملابس بين الإخوة: إذا كان لديك أبناء في أعمار متقاربة، يمكن أن يرتدي الصغير زي أخيه الأكبر.

 الكتب والكراريس بين الجديد والمستعمل

تكاليف الكتب الخارجية هائلة في بعض المراحل الدراسية، لكن يمكن تقليلها بطرق عملية:

  • شراء الكتب المستعملة: توجد مكتبات وأسواق متخصصة لبيع الكتب المستعملة بحالة جيدة.
  • المشاركة مع صديق: يمكن لشخصين اقتسام ثمن كتاب خارجي وتبادله للمذاكرة.
  • الاعتماد على النسخ الإلكترونية: في بعض الحالات، تكون الكتب بصيغة PDF أو التطبيقات التعليمية كافية.

 الوجبات المدرسية اقتصاد وصحة في آن واحد

تكلفة "مصروف المدرسة" اليومية تتراكم لتصبح عبئًا على الميزانية الشهرية، لكن تجهيز وجبات صحية في المنزل أوفر كثيرًا.

إعداد الساندويتشات في البيت: باستخدام مكونات متوفرة وصحية.

  • صندوق الغداء (Lunch Box): يساعد على تنظيم الطعام وتقليل شراء الوجبات الجاهزة.
  • أفكار اقتصادية للوجبات: مثل الفاكهة المقطعة، المكسرات، البسكويت المنزلي.

 إدارة الوقت لتقليل النفقات

قد تبدو هذه الفكرة غريبة، لكن تنظيم الوقت يقلل من المصاريف:

  • التسوق المبكر: شراء الأدوات قبل بدء الدراسة بأسابيع يقلل من التكلفة، لأن الأسعار ترتفع مع اقتراب الموعد.
  • إعداد خطة شراء سنوية: تقسيم المشتريات على مدار العام بدلًا من شرائها دفعة واحدة.

 دور المدارس والمجتمع

على المدارس أن تساهم أيضًا في تقليل العبء على الأسر:

  • توفير أدوات مشتركة داخل الصفوف مثل الألوان أو الأقلام الخاصة بالأنشطة.
  • تنظيم معارض مدرسية بأسعار رمزية.
  • تشجيع المبادرات المجتمعية لتبادل الأدوات بين الطلاب.

دروس للأبناء في الاقتصاد والوعي

  • العودة إلى المدرسة فرصة رائعة لتعليم الأبناء قيمة التوفير وعدم التبذير.
  • إشراكهم في وضع الميزانية: اجعلي الطفل يعرف تكلفة الأدوات ويشارك في اختيارها.
  • تعليمهم الحفاظ على الأدوات: فكل قلم أو كراسة يتم الحفاظ عليها توفر مالًا في المستقبل.
  • تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول: أن يفهم الطالب أن الغالي ليس دائمًا الأفضل.
