نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها:

من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟



من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

تحذير.. مضاعفات خطيرة لتناول الجزر بهذه الطريقة



تحذير.. مضاعفات خطيرة لتناول الجزر بهذه الطريقة



للاستمتاع بفوائده.. طرق للوقاية من أضرار التكييف



للاستمتاع بفوائده.. طرق للوقاية من أضرار التكييف

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

