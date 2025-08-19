قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف الطريقة
النقابة العامة للسكة الحديد: رئيس القطار لم يمنع الراكب أبو شورت وسنتخذ إجراءات قانونية
التطبيق يبدأ من الشهر المقبل.. قواعد جديدة لزيادة المرتبات والعلاوة الدورية للقطاع الخاص
حمى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب وما الأعراض؟
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
وزير الطيران: المصريون بالخارج امتداد لقوة مصر الناعمة وحريصون على مد جسور التواصل
عماد النحاس يوضح موقف الشناوي من اللعب.. ويكشف تطورات إصابة إمام عاشور
شحن كارت الكهرباء من بيتك بالموبايل في دقائق.. إليك الطريقة
إحالة 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025.. تشعر بالفخر

برج الحمل
برج الحمل
حياة عبد العزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

القرارات السريعة تُؤتي ثمارها، وستشعر بالفخر لخروجك من منطقة راحتك، تذكر أن تبقى واقعيًا وصبورًا مع الآخرين الذين قد لا يتحركون بنفس سرعتك.

توقعات برج الحمل صحيا 

 حافظ على رطوبة جسمك بشرب الماء طوال اليوم، واختر فواكه أو خضراوات ملونة كوجبات خفيفة. إذا شعرت بتوتر في كتفيك أو ظهرك، خذ بضع دقائق لإرخاء عضلاتك. .

توقعات برج الحمل عاطفيا 

إذا كنت أعزبًا، فلا تخجل - ابدأ محادثة ودية مع شخص جديد، وقد تكتشف شغفًا مشتركًا، الصدق والروح المرحة سيساعدانك على التواصل..

برج الحمل اليوم مهنيا

 رتّب المهام حسب الأولوية، واستخدم قيادتك الفطرية لتوجيه جهود الفريق، التعاون مع الزملاء يعزز الروح المعنوية والإنتاجية، لذا استمع إلى اقتراحاتهم وقدم ملاحظات بناءة. انتبه للمواعيد النهائية، ولكن امنحهم المرونة للتكيف مع التغييرات غير المتوقعة. 

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

 قد تجد عرضًا جيدًا على شيء تحتاجه، فخصص وقتًا لمقارنة الأسعار قبل الشراء تجنب الإنفاق الاندفاعي على غير الضروريات، وركز على الادخار لخططك المستقبلية، إذا حان موعد الدفع أو الفاتورة، فسارع بمعالجتها لتجنب التوتر.

برج الحمل حظك حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

ترشيحاتنا

المؤلف محمد صلاح العزب

مؤلف سفاح التجمع يرد على مقاضاة عائلة كريم لصناع الفيلم |خاص

محمد فضل شاكر

الكهرباء قطعت.. محمد فضل شاكر يتعرض لموقف محرج على المسرح

أحمد السبكي

السبكي: سفاح التجمع فيلم رعب وأحمد الفيشاوي يقدم دور شخص غير متزن

بالصور

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد