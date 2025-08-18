قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
الخارجية الألمانية: تعليق عمل السفارة في طهران مؤقتا بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية
بمشاركة مصطفى محمد.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت في الدوري الفرنسي
بتعاني من ألم شديد جدا.. محمود سعد يصدم الجمهور بشأن حالة أنغام
شكرا لموقع صدى البلد.. شريف خير الله يطمئن الجمهور بعد نجاته من الغرق |خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

سيكون يومًا جيدًا لطلاب الفنون من هذا البرج؛ ستخطر ببالك أفكار جديدة. ستحصل على فرص عمل جديدة، مما سيعزز وضعك المالي، لديك اليوم فرص لنمو مضاعف في عملك. سيكون اهتمامك اليوم منصبًا على مجال الموسيقى، وقد تتلقى أيضًا عرضًا من صناعة السينما.  

برج الثور وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

قد تسافر إلى الخارج في مهمة عمل، وستكون هذه الرحلة مفيدة لك. قد تحصل على ترقية في وظيفتك، مما يعزز صورتك في المكتب سيبقى جو منزلك لطيفًا بفضل زيارة أحد أقاربك. يمكنك اليوم التخطيط للخروج مع عائلتك. ستتسوق مع زوجتك، ويمكنك أيضًا شراء الأجهزة الإلكترونية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

اليوم، يمكنك الخروج مع صديق مقرب، وسيكون الطقس جيدًا لصحتك. قد تشعر ببعض الحيرة بشأن مسيرتك المهنية. يمكنك طلب النصيحة من معلمك. اليوم، ستبقى حياتك الزوجية سعيدة، وستحظى بسعادة الأطفال.

برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

قد تسمع منهم أخبارًا سارة، مما سيشعرك بالفخر. يمكنك اليوم الذهاب في نزهة مع الأصدقاء، حيث ستستمتع كثيرًا. سيُبلي مهندسو هذا البرج بلاءً حسنًا اليوم، وسيُشيد بهم مديرهم.

برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

سيكون اليوم جيدًا لأصحاب المتاجر؛ من المُرجّح أن تحصل على دخل جيد. اليوم، سيكون اهتمامك بالفن، وقد تحصل أيضًا على عروض عمل مُجزية. قد يحصل طلاب الهندسة من هذا البرج على عروض عمل جيدة اليوم.

برج العذراء وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

من المرجح أن تتلقى أخبارًا سارة. ستنجح في بناء علاقات أسرية متناغمة. قد تُنفق المال على الترفيه، لكنك ستُسعد به. ستُخرج مع أطفالك مساءً، مما سيُسعدهم. ستكون صحتك اليوم أفضل من ذي قبل، وستشعر بنشاطٍ أكبر.

برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

إذا حاولت اليوم تقليل النفقات غير الضرورية، فسيكون ذلك مفيدًا لك. اليوم، ستربح ضعف دخلك في العمل، مما سيعزز وضعك المالي. اليوم، من خلال القيام بعمل إضافي في المكتب، سيتم إنجاز الأعمال المعلقة بسرعة، مما سيُسعد مديرك.

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025

إذا بدأت مشروعًا جديدًا اليوم بموافقة من أجدادك، فستحقق ربحًا بالتأكيد. سيكون العمل اليوم أقل، لذا انتبه لصحتك. يمكن لمواليد هذا البرج التخطيط لرحلة طويلة بالسيارة اليوم.

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025

اليوم، ستُنجز جميع أعمالك وفقًا لرغباتك، مما سيعزز ثقتك بنفسك. اليوم، قد يُشيد بك بعض زملائك في العمل على عملك. اليوم، قد يُهديك مديرك شيئًا مفيدًا، سعيدًا بأفكارك الإيجابية.

برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

ستشعر اليوم بنشاط أكبر، مما سيساعدك على التركيز على عملك. إذا كنت تفكر في إنجاز عمل مهم اليوم، فعليك إنجازه قبل الموعد المحدد، ولكن عليك اليوم التخطيط جيدًا. إذا كنت تنوي القيام بأي معاملة تتعلق بأرض جديدة، فادرسها جيدًا أولًا. اهتم أيضًا بصحة كبار السن في المنزل.

برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

تجنّب التسرع في أي عمل اليوم، حتى تتمكن من إنجازه بسلام. اليوم مناسبٌ لطلاب هذا البرج؛ ستُركز على دراستهم. اليوم يومٌ مُباركٌ للانضمام إلى مسارٍ دراسيٍّ جديد. استخدم اللغة المناسبة عند التحدث مع أي شخصٍ غريب.

برج الحوت وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 

قد تكون بداية اليوم مزدحمة بعض الشيء، لكن في النهاية ستكون النتائج أفضل، سيكون لقاء شخصية مؤثرة اليوم مفيدًا، وستُناقش قضايا خاصة، اليوم يوم مهم لمحامي هذا البرج؛ ستكون جميع القضايا في صالحك.

حظك اليوم توقعات الأبراج الأبراج برج الحوت برج الحمل برج الثور برج القوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

رحلة اليوم

لتلبية الطلب.. سكك حديد مصر تستعد لتسيير رحلات إضافية للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين

تقليل الاغتراب 2025

آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات ..غدا

أحمد المسلماني

المسلماني يلتقي نائب وزير المالية لبحث ملف معاشات ماسبيرو

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

فيديو

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد