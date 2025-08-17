قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات
أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري
مظاهرات وإضرابات شاملة في إسرائيل غدًا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب
لمسها بطريقة غير لائقة.. فتاة تحكي قصة صادمة في أتوبيس بوسط البلد | خاص
حزن شديد.. وصول أسرة مدير التصوير تيمور تيمور لمستشفى رأس الحكمة
ابتكار أول لسان اصطناعي يحاكي التذوق البشري والحديث.. ما القصة؟
أول تعليق من يحيى عطية الله بعد العودة إلى سوتشي الروسي
تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا
من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
قبل تطبيق القانون.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
جدول ترتيب الدوري الممتاز| المصري يتصدر المسابقة بعد الجولة الثانية.. والأهلي والزمالك يطاردانه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 17 أغسطس 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد؛ للبحث عن أسرار علم الفلك، وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 17 أغسطس 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

مع بداية اليوم، ستكون حالتك العاطفية رائعة، وستستمتع بيومك على أكمل وجه. ورغم انشغالك بالعمل، ستتبادلان أطراف الحديث وتتفقان على برنامج السهرة، ستكون تجربة رائعة لكما قضاء أمسية ممتعة معًا.
 

برج الثور وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

اليوم هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار يتعلق بعلاقة وثيقة. ستكون جادًا جدًا في الدخول في التزام طويل الأمد، لكن شريكك سيظل مستعدًا للتمهل. فكّر جيدًا قبل اتخاذ أي قرار.
 

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

أصبحتَ صديقًا لشخصٍ مميز، ويبدو أن اليوم هو الوقت المناسب لتقوية هذه العلاقة ومنحها بُعدًا جديدًا. يمكنك أيضًا أن تجعل شريكك يشعر بالتميز ويرغب في الارتقاء بالعلاقة إلى مستوى أعلى. كن جريئًا في تعاملك اليوم وعبّر عن رأيك.
 

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 17  أغسطس 2025

لديك ذكريات مريرة عنه، ولهذا السبب انفصلتما. هذا الشخص مستعد لإصلاح خطئه ويرغب بالعودة إليك. الأمر يستحق المحاولة. يمكنك منحه فرصة ثانية.
 

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قد تنخرط أنت وشريكك اليوم في نقاش جاد بدلًا من محادثة عابرة. حدث أمرٌ مؤخرًا، واليوم ستتحدثان عنه وتوضحان سوء الفهم. بعد النقاش، ستشعران بالارتياح لأن جميع الخلافات والالتباسات ستزول.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

سيبدأ اليوم بأجواء سلبية، وقد تتشاجران أنت وشريكك وتتشاجران بشدة. لا مفر من التحدث عن المشكلة، وستُفاجأ بأنها مشكلة بسيطة جدًا ولا داعي للخلاف عليها. استمتعا معًا بعشاء مسائي هادئ.
 

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

سيكون لديك حلم، وسيتحول إلى فكرة مربحة للغاية. قد ترغب في مناقشة هذا الأمر بالتفصيل مع شريكك لاتخاذ قرار مشترك. قد تكون هناك بعض الاختلافات، ولكن سيتم مناقشة كل شيء وديًا.
 

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

اليوم، ستُبدّد جميع الخلافات، ويمكنكما الخروج لتناول عشاء رومانسي على ضوء الشموع احتفالًا بهذه المناسبة.
 

برج القوس وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

اليوم، ستُحلّ الخلافات العائلية التي استمرت لفترة، وسيسود جوٌّ من الهدوء والسكينة في المنزل. ستتمكن من التركيز على عملك. في هذا الوقت، ستكون أيضًا مشغولًا بالعديد من الأنشطة الجديدة وستحصل على نتائج مُرضية.
 

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

اليوم، ستلتقي فجأةً بحبيبتك القديمة. لقد مرّ وقتٌ طويلٌ منذ أن التقيتما، لكن لا تدع أيّ خوفٍ يُفسد هذا اللقاء. ستكون هذه لحظةً رائعةً وفرصةً لاستحضار ذكريات الماضي الجميلة.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

سيكون اليوم يومًا جيدًا لك. ستحصل على فرص عمل جديدة، تُمكّنك من استغلالها للمضي قدمًا في حياتك. قد تزداد مسؤولياتك تجاه العمل السياسي. سيسود الانسجام في حياتك الزوجية، مما يُشعرك بالسعادة.

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 

قد تكون بداية اليوم مزدحمة بعض الشيء، لكن في النهاية ستكون النتائج أفضل، سيكون لقاء شخصية مؤثرة اليوم مفيدًا، وستُناقش قضايا خاصة، اليوم يوم مهم لمحامي هذا البرج؛ ستكون جميع القضايا في صالحك.

حظك اليوم حظك توقعات الأبراج الأبراج برج الحمل برج الدلو برج الثور برج الجوزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

البنك المركزي

أستاذ تمويل يتوقع انخفاض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي

الاقتصاد

أستاذ تمويل: مصر اجتازت المرحلة الاقتصادية الصعبة في تاريخها.. وتحسن 4%

ماهر فرغلي

باحث يكشف مصدر قوة جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج

بالصور

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟ .. فوائد مذهلة ستفاجئك

فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام
فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام
فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام

هتخلصك من الكرش والسكر والكوليسترول .. تأثيرات مذهلة لتناول هذه الفاكهة يوميا

علاج الكرش وإنقاص الوزن
علاج الكرش وإنقاص الوزن
علاج الكرش وإنقاص الوزن

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد