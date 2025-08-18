جميلة عزيز تكشف عن تطورات حالتها الصحية.. خاص

كشفت الفنانة جميلة عزيز عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مجدداً

وقالت جميلة عزيز في تصريحات خاصة لـ صدى البلد “كنت فاكرة الموضوع بسيط وشوية إرهاق لكن اتضح إنه قطع في شبكة العين و عملت عملية و لسة متابعة مع الدكتارة ، و كمان بتابع علاج السرطان الكيماوي و عندي مواعيد مع الدكتارة و أن شاء الله خير ، ادعولي لاني تعبانة و شكرا لمحبتكم و شكرا للجمهور و شكراً ليكي

وأضافت" جميلة عزيز انا بتايع تعليمات الدكتارة و الأدوية و أن شاء الله خير

واختتمت جميلة عزيز قائلة “ادعولي دائماً

يذكر أن كانت قد أعلنت الفنانة جميلة عزيز، إصابتها بقطع في شبكية العين اليسرى.

ونشرت جميلة عزيز عبر حسابها الرسمي على فيسبوك التقرير الطبي، وكتبت: “الحمد لله على كل شيء بالله عليكم الدعاء لى من قلبكم”.

وكانت قد أصيبت الفنانة جميلة عزيز بمرض السرطان مجددًا، بعد أن تعافت منه منذ سنوات.

وقالت الفنانة جميلة عزيز في تصريح لـ"صدى البلد": إنها اكتشفت الأمر بعد آخر فحص طبي قامت به.

ووجهت الفنانة جميلة عزيز الشكر لجمهورها، معلقة: “جمهوري العزيز، بشكركم من قلبي على حبكم ودعمكم. أنا عارفة أن الموضوع صعب، بس الحمد لله على كل شيء، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.. وبطلب من جميع جمهوري الدعاء”.

وأضافت الفنانة جميلة عزيز: “أنا أوجه كل الشكر للدكتور أشرف زكي ، وبشكر الفنان الكبير محمد صبحي”.