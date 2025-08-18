قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

جميلة عزيز تكشف عن تطورات حالتها الصحية.. خاص

الفنانة جميلة عزيز
الفنانة جميلة عزيز
أوركيد سامي

كشفت الفنانة جميلة عزيز عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مجدداً

وقالت  جميلة عزيز في تصريحات خاصة لـ صدى البلد “كنت فاكرة الموضوع بسيط وشوية إرهاق لكن اتضح إنه قطع في شبكة العين و عملت عملية و لسة متابعة مع الدكتارة ، و كمان بتابع علاج السرطان  الكيماوي و عندي مواعيد مع الدكتارة  و أن شاء الله خير  ، ادعولي لاني تعبانة و شكرا لمحبتكم و شكرا للجمهور و شكراً ليكي 

وأضافت" جميلة عزيز  انا بتايع تعليمات الدكتارة و الأدوية و أن شاء الله خير

واختتمت جميلة عزيز قائلة “ادعولي دائماً

يذكر أن  كانت قد أعلنت الفنانة جميلة عزيز، إصابتها بقطع في شبكية العين اليسرى.

ونشرت جميلة عزيز عبر حسابها الرسمي على فيسبوك التقرير الطبي، وكتبت: “الحمد لله على كل شيء بالله عليكم الدعاء لى من قلبكم”.

وكانت قد أصيبت الفنانة جميلة عزيز بمرض السرطان مجددًا، بعد أن تعافت منه منذ سنوات.

وقالت الفنانة جميلة عزيز في تصريح لـ"صدى البلد": إنها اكتشفت الأمر بعد آخر فحص طبي قامت به.

ووجهت الفنانة جميلة عزيز الشكر لجمهورها، معلقة: “جمهوري العزيز، بشكركم من قلبي على حبكم ودعمكم. أنا عارفة أن الموضوع صعب، بس الحمد لله على كل شيء، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.. وبطلب من جميع جمهوري الدعاء”.

وأضافت الفنانة جميلة عزيز: “أنا أوجه كل الشكر للدكتور أشرف زكي ، وبشكر الفنان الكبير محمد صبحي”.

