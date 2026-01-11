الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية يواصل جولته الرعوية بالخليج

بدأ صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، جولته الرعوية بالدوحة، بصلاة القداس الإلهي بكاتدرائية القديسين بطرس وبولس الرسولين بالعاصمة القطرية الدوحة، وسط حضور شعبي كثيف عبّر عن فرحته الكبيرة بوجود نيافته وسطهم في عمق فرحة أعياد الميلاد المجيدة.

وعقب القداس الإلهي، اجتمع نيافته بالشعب في لقاء عام بكنيسة مارمرقس بالدوحة، تلاه اجتماع إعدادي وثانوي (بنين وبنات) بالكنيسة ذاتها.

كما التقى نيافته باجتماع للشباب بكنيسة مارمرقس بالدوحة، وألقى عليهم كلمة روحية، فيما حرص الشباب على الحديث مع نيافته والتقاط الصور التذكارية تذكارًا لهذه الزيارة التاريخية.