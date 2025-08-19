قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
وزيرا الكهرباء والبترول: خطة عمل مشتركة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
المستشارة أمل عمار: الإعلام قوة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي
أنقذوه.. حسام المندوة يستغيث: الزمالك بينهار بسبب أرض 6 أكتوبر
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
بالصور

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

أسماء عبد الحفيظ

تلجأ ملايين النساء حول العالم لاستخدام حبوب منع الحمل لأسباب متعددة، سواء لتنظيم الأسرة أو لأغراض صحية مثل تنظيم الدورة الشهرية أو علاج تكيس المبايض.

 ورغم فوائدها الطبية الكبيرة، إلا أن الاستخدام الطويل أو غير المُراقب لحبوب منع الحمل قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بجلطات دموية، من بينها جلطة الرئة القاتلة الانسداد الرئوي، وهي حالة طارئة ومهددة للحياة.

لكن هل كل النساء معرضات لهذا الخطر؟ وهل هناك فئات يجب أن تتجنب الحبوب تمامًا؟

 إليكِ التفاصيل كاملة، تجيب على هذه الأسئلة الدكتورة هند سلمى استشارى النساء والتوليد، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد.

ما العلاقة بين حبوب منع الحمل والجلطات؟

حبوب منع الحمل، خاصة الأنواع التي تحتوي على هرمون الإستروجين، تؤثر على عوامل التجلط في الدم، وتزيد من قابلية الجسم لتكوين جلطات.
قد تبدأ هذه الجلطات في الأوردة العميقة بالساق تجلط وريدي عميق - DVT، ثم تنتقل عبر الدورة الدموية إلى الرئتين مسببة جلطة رئوية، وهي حالة قد تكون قاتلة إذا لم تُكتشف مبكرًا.

أعراض جلطة الرئة التي يجب الانتباه لها

  • ضيق مفاجئ في التنفس
  • ألم حاد في الصدر، يزداد مع التنفس أو السعال
  • تسارع في ضربات القلب
  • سعال مفاجئ، أحيانًا مصحوب بدم
  • دوخة أو إغماء
  • ازرقاق في الجلد أو الشفاه
  • تورم أو ألم في الساق، خاصة جهة واحدة

من هنّ الأكثر عرضة لجلطة الرئة عند استخدام حبوب منع الحمل؟

  • المدخنات
  • التدخين يزيد خطر التجلط، خاصة مع استخدام الإستروجين.
  • من لديهن تاريخ عائلي أو شخصي للجلطات
  • وجود تاريخ سابق يعني أن الجسم أكثر استعدادًا لتكوين جلطات.
  • النساء فوق سن 35
  • مع التقدم في العمر، يزداد خطر التجلط تدريجيًا.
  • النساء اللاتي يعانين من السمنة
  • الوزن الزائد يضغط على الأوردة ويزيد احتمالية الجلطات.
  • مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول
  • هذه الحالات تؤثر على صحة الأوعية الدموية.
  • النساء قليلات الحركة
  • سواء بسبب طبيعة العمل أو بعد العمليات الجراحية أو السفر الطويل.
  • النساء المصابات باضطرابات تجلط وراثية
  • مثل عامل لايدن الخامس أو نقص البروتين C وS.

هل يعني ذلك أن كل امرأة يجب أن تتوقف عن استخدام الحبوب؟

ليس بالضرورة، القرار باستخدام حبوب منع الحمل يجب أن يكون مشتركًا بينك وبين الطبيب، بعد تقييم الفوائد مقابل المخاطر.
في بعض الحالات، قد يُنصح باستخدام أنواع من الحبوب لا تحتوي على إستروجين، أو استخدام وسائل بديلة تمامًا مثل اللولب، أو الحقن الهرمونية.

كيف يمكن الوقاية؟

  • مراجعة الطبيب دوريًا عند استخدام حبوب منع الحمل
  • إجراء تحاليل تجلط الدم في حال وجود تاريخ عائلي
  • الامتناع عن التدخين
  • الحفاظ على وزن صحي
  • شرب الماء بكثرة وتجنّب الجلوس لساعات طويلة دون حركة
  • معرفة أعراض الجلطة ومتى يجب التوجه للطوارئ
ما العلاقة بين حبوب منع الحمل والجلطات حبوب منع الحمل والجلطات جلطة الرئة الانسداد الرئوي من هنّ الأكثر عرضة لجلطة الرئة عند استخدام حبوب منع الحمل الأوردة العميقة بالساق مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

