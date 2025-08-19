حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

تلجأ ملايين النساء حول العالم لاستخدام حبوب منع الحمل لأسباب متعددة، سواء لتنظيم الأسرة أو لأغراض صحية مثل تنظيم الدورة الشهرية أو علاج تكيس المبايض.

ورغم فوائدها الطبية الكبيرة، إلا أن الاستخدام الطويل أو غير المُراقب لحبوب منع الحمل قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بجلطات دموية، من بينها جلطة الرئة القاتلة الانسداد الرئوي، وهي حالة طارئة ومهددة للحياة.

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

لكن هل كل النساء معرضات لهذا الخطر؟ وهل هناك فئات يجب أن تتجنب الحبوب تمامًا؟

إليكِ التفاصيل كاملة، تجيب على هذه الأسئلة الدكتورة هند سلمى استشارى النساء والتوليد، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد.

ما العلاقة بين حبوب منع الحمل والجلطات؟

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

حبوب منع الحمل، خاصة الأنواع التي تحتوي على هرمون الإستروجين، تؤثر على عوامل التجلط في الدم، وتزيد من قابلية الجسم لتكوين جلطات.

قد تبدأ هذه الجلطات في الأوردة العميقة بالساق تجلط وريدي عميق - DVT، ثم تنتقل عبر الدورة الدموية إلى الرئتين مسببة جلطة رئوية، وهي حالة قد تكون قاتلة إذا لم تُكتشف مبكرًا.

أعراض جلطة الرئة التي يجب الانتباه لها

ضيق مفاجئ في التنفس

ألم حاد في الصدر، يزداد مع التنفس أو السعال

تسارع في ضربات القلب

سعال مفاجئ، أحيانًا مصحوب بدم

دوخة أو إغماء

ازرقاق في الجلد أو الشفاه

تورم أو ألم في الساق، خاصة جهة واحدة

من هنّ الأكثر عرضة لجلطة الرئة عند استخدام حبوب منع الحمل؟

المدخنات

التدخين يزيد خطر التجلط، خاصة مع استخدام الإستروجين.

من لديهن تاريخ عائلي أو شخصي للجلطات

وجود تاريخ سابق يعني أن الجسم أكثر استعدادًا لتكوين جلطات.

النساء فوق سن 35

مع التقدم في العمر، يزداد خطر التجلط تدريجيًا.

النساء اللاتي يعانين من السمنة

الوزن الزائد يضغط على الأوردة ويزيد احتمالية الجلطات.

مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول

هذه الحالات تؤثر على صحة الأوعية الدموية.

النساء قليلات الحركة

سواء بسبب طبيعة العمل أو بعد العمليات الجراحية أو السفر الطويل.

النساء المصابات باضطرابات تجلط وراثية

مثل عامل لايدن الخامس أو نقص البروتين C وS.

هل يعني ذلك أن كل امرأة يجب أن تتوقف عن استخدام الحبوب؟

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

ليس بالضرورة، القرار باستخدام حبوب منع الحمل يجب أن يكون مشتركًا بينك وبين الطبيب، بعد تقييم الفوائد مقابل المخاطر.

في بعض الحالات، قد يُنصح باستخدام أنواع من الحبوب لا تحتوي على إستروجين، أو استخدام وسائل بديلة تمامًا مثل اللولب، أو الحقن الهرمونية.

كيف يمكن الوقاية؟

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة