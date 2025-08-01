هل حبوب منع الحمل آمنة للرجال وفعالة؟

أرسلت الأبحاث التي أجرتها كلية الصيدلة بجامعة مينيسوتا، والتي نشرت في مجلة Communications Medicine ، الأساس لأول حبوب منع الحمل للرجال الخالية من الهرمونات لدخول التجارب السريرية.

الدواء الجديد، المسمى YCT-529، هو أول وسيلة منع حمل للرجال خالية من الهرمونات تُؤخذ عن طريق الفم، طُوّر YCT-529 بالتعاون مع جامعة كولومبيا في نيويورك وشركة YourChoice Therapeutics، ويعمل كوسيلة لمنع الحمل عن طريق إيقاف إنتاج الحيوانات المنوية.

توصل البحث إلى:

في الفئران الذكور، تسبب الدواء في العقم وكان فعالاً بنسبة 99% في منع الحمل في غضون أربعة أسابيع من الاستخدام.

كما أدى الدواء إلى خفض عدد الحيوانات المنوية في غضون أسبوعين من بدء تناول الدواء.

كما استعادت الفئران خصوبتها بالكامل بعد إيقاف الدواء، استعادت الفئران خصوبتها في غضون ستة أسابيع.

ولم يتم الكشف عن أي آثار جانبية للدواء في أي من المجموعتين.