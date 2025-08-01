اتخلص من تساقط الشعر بـ 10 طرق طبيعية

تكتسب علاجات نمو الشعر الطبيعية شعبية متزايدة لأنها قد تكون أكثر لطفًا من العلاجات التي تحتوى مواد كيميائية، كما أنها أقل سعرا وذات فاعلية قوية.

نعرض اليكم مجموعة من العلاجات طبيعية قد تساعد على نمو شعرك بشكل أسرع وذلك وفقا لما ذكره موقع Goodrx

الكافيين



الكافيين ليس مفيدًا فقط في فنجان قهوتك الصباحي، فقد أظهرت الدراسات فوائده الموضعية لصحة البشرة والشعر في الواقع، من بين جميع العلاجات الطبيعية لنمو الشعر، قد يكون الكافيين هو الأكثر فعالية .

الأدلة: يبدو أن للكافيين، عند وضعه على فروة الرأس، تأثيرًا مُحفِّزًا لبصيلات الشعر، مما يُعزِّز نمو الشعر ويُقوِّيه.

ووجدت بعض الدراسات أن شامبو الكافيين قد يُبطئ تساقط الشعر وتُشير بعض الأدلة إلى أن مزيج الكافيين ومينوكسيديل (روجين) وهو دواء يُوضع على فروة الرأس لعلاج تساقط الشعر وكان أكثر فعالية من مينوكسيديل وحده، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث للوصول إلى استنتاجات قاطعة حول الكافيين كعلاج طبيعي لنمو الشعر.

يمكنكِ استخدام منتجات تحتوي على الكافيين بأمان على فروة رأسكِ لكن لا تحاولي زيادة استهلاككِ للقهوة بشكل كبير، حيث يؤثر ذلك على شعركِ، والإفراط في تناول الكافيين قد يكون ضارًا بصحتكِ.





الميلاتونين



ربما تعرف الميلاتونين كمكمل غذائي يساعد على النوم ولكنه أيضًا مضاد للأكسدة يُحسّن صحة البشرة، وقد يكون علاجًا طبيعيًا جيدًا لنمو الشعر.

الأدلة: تشير بعض الأدلة إلى أن تطبيق الميلاتونين على فروة الرأس قد يُبطئ تساقط الشعر ويزيد كثافته لدى الأشخاص الذين يُعانون من نوع من تساقط الشعر يُسمى الثعلبة الأندروجينيةلكن هذه الدراسات كانت محدودة، لذا يلزم إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة مدى فعالية الميلاتونين.

عند وضعه على الجلد، يُمتص الميلاتونين في مجرى الدم و لا توجد مخاطر صحية جسيمة لاستخدام الميلاتونين بهذه الطريقة، ولكنه قد يؤثر على دورات النوم والاستيقاظ.

الفيتامينات والمكملات الغذائية



أحد أسباب تساقط الشعر وترققه هو نقص التغذية وبناءً على ذلك، فإن إضافة بعض الفيتامينات والمعادن إلى نظام غذائي يفتقر إليها قد يكون له آثار إيجابية على داء الثعلبة وقد سُوّقت بعض المكملات الغذائية لسنوات كعلاجات طبيعية لنمو الشعر ولكن هل تُجدي نفعًا مع الأشخاص الذين لا يعانون من نقص الفيتامينات أو العناصر الغذائية.

الأدلة: لا توجد أدلة كافية تُثبت فعالية مكملات نمو الشعر لدى معظم الأشخاص الأصحاء الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مغذيًا ومتوازنًا.

في حين أن مكملات مثل البيوتين وفيتامين د تُساعد على إعادة نمو الشعر، إلا أنها تُساعد الأشخاص الذين لديهم مستويات أساسية منخفضة من هذه العناصر الغذائية وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة ما إذا كانت مكملات أخرى، مثل الأحماض الأمينية السيستين والليسين، قادرة على تحفيز نمو الشعر.

تجاوز الجرعة اليومية الموصى بها من أي فيتامين قد يكون خطيرًا وتتراوح الآثار الجانبية، حسب نوع المغذي الذي تتناوله بكثرة، بين الخفيفة والشديدة واستشر طبيبك لمعرفة ما إذا كنت تعاني من نقص في العناصر الغذائية، وما هي الكمية التي تحتاجها من المكملات.

تدليك فروة الرأس



يُعدّ تدليك فروة الرأس علاجًا فعالًا لنمو الشعر فهو لا يتضمن حبوبًا أو حقنًا، ويُعطي شعورًا بالراحة.

في الواقع، يُخفّض هذا التدليك هرمونات التوتر ، مثل الكورتيزول كما يُعزّز تدليك فروة الرأس نمو الشعر عن طريق زيادة تدفق الدم إليه وتحفيز بصيلات الشعر.

الأدلة: لم تُجرَ سوى دراسات محدودة حول قدرة تدليك فروة الرأس على تحفيز نمو الشعر وفي إحدى الدراسات، خضع حوالي 330 شخصًا يعانون من تساقط الشعر لتدليك فروة الرأس يوميًا لمدة تتراوح بين 11 و20 دقيقة وبعد 6 أشهر، لاحظ ما يقرب من 70% منهم انخفاضًا في تساقط الشعر أو زيادة في نموه. في دراسة أصغر، تلقى تسعة رجال لا يعانون من تساقط الشعر تدليكًا يوميًا لفروة الرأس لمدة 4 دقائق و بعد 6 أشهر، لاحظوا شعرًا أكثر كثافة، ولكن ليس أطول.

مع عدم وجود أدلة علمية قوية على أن تدليك فروة الرأس يُحسّن نمو الشعر، إلا أنه نشاط منخفض المخاطر ويُشعرك بالراحة. وقد يُساعدك.

الزيوت العطرية

والمقصود بالزيوت العطرية هى مستخلصات نباتية مركزة تحافظ على خصائصها العضوية. ومن أشهر الزيوت العطرية المستخدمة لتعزيز نمو الشعر زيت النعناع وزيت إكليل الجبل .

الأدلة: أظهرت بعض الدراسات على الحيوانات أن النعناع قد يعزز نمو الشعر، ولكن لم تُظهر أي دراسات على البشر نفس النتائج في دراسة صغيرة أخرى، كان زيت إكليل الجبل بنفس فعالية علاج المينوكسيديل في نمو الشعر بعد ستة أشهرولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

الزيوت العطرية آمنة للاستخدام بشرط تخفيفها وقد تُهيّج الجلد وتُسبب ردود فعل تحسسية لدى البعض.

زيت الجوجوبا



يُخفف زيت الجوجوبا الالتهابات ويُساعد على ترميم سطح البشرة ويُستخدم كمستحلب دقيق في العديد من منتجات التجميل، إذ يُساعد على امتصاص المكونات النشطة في البشرة و بمعنى آخر، يُمكن اعتبار زيت الجوجوبا بمثابة ناقل ينقل العناصر الغذائية المفيدة إلى بصيلات الشعر.

الأدلة: لا توجد أبحاث تثبت أن زيت الجوجوبا وحده يُساعد على نمو الشعر ولكن بعض الدراسات تُشير إلى أنه قد يُساعد على تقليل تكسر الشعر وبفضل تركيبته الكيميائية، يُمكن استخدامه مع عناصر غذائية أخرى لتحسين صحة فروة الرأس.

استخدام زيت الجوجوبا على فروة رأسك لا ينطوي على مخاطر كثيرة، فقط انتبه، كما هو الحال مع أي منتج، قد تُصاب برد فعل تحسسي أو تهيج جلدي.

زيت الخروع



زيت الخروع هو زيت نباتي يحتوي على حمض الريسينوليك، والذي قد يساعد في تقليل الالتهاب.

الأدلة: حتى الآن، لا يوجد دليل يُثبت قدرة زيت الخروع على تعزيز نمو الشعر ولكنه يُساعد على ترطيب الشعر، وتقليل الالتهابات، وله تأثيرات مضادة للبكتيريا وتُحسّن هذه الخصائص فروة الرأس وتُساعد على نمو بصيلات الشعر.

في حالات نادرة جدًا، قد يُسبب زيت الخروع تجعدًا حادًا في الشعر ، وهي حالة تجعل الشعر مُتشابكًا ومُلتفًا ومع ذلك، يُعد زيت الخروع آمنًا للاستخدام على فروة الرأس بالنسبة لمعظم الناس و يُخلط زيت الخروع عادةً مع زيت جوز الهند للحصول على أقصى فائدة.

زيت جوز الهند



زيت جوز الهند عبارة عن دهون ثلاثية الجليسريد ذات تركيبة خاصة تُسهّل امتصاصه في جذع الشعرة كما أنه غني بالأحماض الدهنية الصحية والفيتامينات.

الأدلة: لم تُظهر أي دراسات أن زيت جوز الهند يُحفّز نمو الشعر ومع ذلك، فهو يتميز بخصائص مُرطّبة ، ويُقلّل من تساقط بروتين الشعر وهذا قد يُؤدي إلى شعر صحيّ وقويّ وأكثر كثافة كما أن يت جوز الهند آمن للاستخدام على الشعر وله فوائد عديدة ولكن الاستمرار أو الإكثار منه قد يسد المسام ويترك الشعر دهنيًا.

ماء الأرز



استُخدم ماء الأرز كمنتج طبيعي لنمو الشعر لقرون في العديد من ثقافات شرق آسيا ومن فوائده المُعلنة تحسين مرونة الشعر وتقليل احتكاك سطحه.

الأدلة: حتى الآن، لا توجد أدلة كافية تُثبت فعالية ماء الأرز في تعزيز نمو الشعر. تشير بعض الدراسات المخبرية إلى أن مستخلص نخالة الأرز قد يُساعد في نمو الشعر ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر.

إضافة ماء الأرز إلى نظامكِ للعناية بشعركِ آمنة، كما أن ماء الأرز غير مكلف وسهل الحصول عليه.