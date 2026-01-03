قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبقوا في منازلكم .. محافظ حضرموت يوجه طلبا عاجلا للمواطنين
في ظروف غامضة ..مقتـ.ل عالم ذرة لبناني بـ فرنسا
ما فضائل قيام الليل في رجب؟.. 9 جوائز ربانية تجعلك لا تفوته ما تبقى
أحمد حسن يحذر لاعبي منتخب مصر من مواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
10 مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
حمزة الجمل: نتائج المجموعات لا تصنع بطلاً يحصد كأس الأمم الإفريقية
بحار مستدامة.. البيئة تطلق أولى حملات تنظيف جزر الإسكندرية
مشروبات شائعة ترفع خطر الفشل الكلوي… دراسة علمية تطلق تحذيرًا صريحًا
سعر الذهب اليوم 3-1-2026
احترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة غربي مدينة رفح وشرق خان يونس
رامي صبري يروج لحفله في حديقة الفسطاط.. طاقة وفرحة ومزيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يحذر لاعبي منتخب مصر من مواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

شدد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، على صعوبة مواجهة منتخب الفراعنة أمام بنين في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر فضائية "DMC" المصرية: "المرحلة المقبلة ستكون في غاية الصعوبة، ودور الـ16 تحديدا لن يكون سهلا على الإطلاق، فجميع المواجهات القادمة ستتسم بدرجة عالية من التحدي، ولن تكون سهلة على أي منتخب مشارك".


وأضاف: "نأمل، بإذن الله، أن تكون المباراة في المتناول بالنسبة لمنتخب مصر، وأن نتمكن من حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، إلا أن ذلك يتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر والتركيز، وهو ما يستوجب تنبيه اللاعبين إلى خطورة المواجهة بكل تأكيد، لا مجال للتهاون في كرة القدم، فهذه اللعبة لا تعترف بالتاريخ".

وواصل أحمد حسن تصريحاته قائلًا: "صحيح أن منتخب مصر يمتلك عناصر قوية، وله تاريخ عريق ومكانة كبيرة على المستويين القاري والدولي، لكن ما يحدث داخل أرضية الملعب يختلف تمامًا عن الحسابات النظرية".

واختتم أحمد حسن: "منتخب بنين يعد من المنتخبات الجيدة، ولديه القدرة على تحقيق الفوز في أي مباراة، وهو ما يفرض علينا التعامل مع اللقاء بمنتهى الجدية، وأن نكون في أعلى درجات التركيز والانضباط حتى نحقق هدفنا.

منتخب الفراعنة كاس امم افريقيا منتخب الفراعنة أمام بنين منتخب مصر كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

الإيجار القديم

استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص

المتوفيين

القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية

ترشيحاتنا

حنبعل المجبري

المجبري: مواجهة مالي لا تحتمل أخطاء وتونس أمام اختبار مصيري بـ أمم أفريقيا

لانس

لانس يكتسح تولوز بثلاثية ويؤمن صدارة الدوري الفرنسي

خيتافي

رايو فاليكانو يتعادل مع خيتافي 1-1 في الدوري الإسباني

بالصور

10 مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

احترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟

أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات..إليك البدائل الصحية

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد