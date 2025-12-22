رقم سلبي لمنتخب الفراعنة في بداية مشوار كأس الأمم الإفريقية

سجّل منتخب مصر رقمًا سلبيًا خلال مشواره الحالي، بعدما أصبح أول منتخب يتعرض للخسارة في الشوط الأول بالبطولة، وذلك عقب 3 مباريات متتالية انتهت أشواطها الأولى بالتعادل دون حسم.

وانتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وزيمبابوي، بتقدم الأخيرة بهدف دون جاء في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد هجوم ضاغط لصالح منتخب الفراعنة.

ونجح منتخب زيمبابوي، في التقدم علي منتخب مصر بهدف أول في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد غفلة من الدفاع وخطأ من حسام عبد المجيد في الرقابة.

وكاد محمود حسن تريزيجيه وفي الدقيقة 6 من عمر المباراة إحراز الهدف الأول بعد تلقيه عرضية من جانب محمد صلاح سددها تريزيجيه براسية متقنة ولكن حارس زيمبابوي ابعدها عن مرماه.

وأهدر إمام عاشور، الهدف الأول لمنتخب مصر، في الدقيقة 4 من عمر المباراة بعد تلقية تمريرة مميزة في من محمود تريزيجيه.

وكاد عمر مرموش معادلة النتيجة في الدقيقة 45 من عمر المباراة بعد تلقيه تمريرة من مصطفي محمد سددها أعلي مرمي زيمبابوي.