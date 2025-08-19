قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو هتخرج.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
كيف يزيد الرزق وتملأ السعادة حياتك؟.. بعبادة واحدة يغفل عنها كثيرون
جامعة حلوان تشارك في مهرجان «طرب» الأول للموسيقى والغناء
الإعلان في يناير.. الغندور يكشف عن صفقة جديدة للأهلي
دخول شاحنات القافلة الثامنة عشرة للمساعدات من مصر إلى غزة
موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة
الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها غزة
المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية
قائمة أسعار السلع المخفضة على بطاقات التموين أغسطس 2025
هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يوضح
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 | الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء والتاريخ
بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

ريهام قدري

تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق تريند السوشيال ميديا بعد انتشار فيديو لها غير  لائق علي صفحات السوشيال ميديا  ونقدم اليكم معلومات عنها بعد تصدرها التريند. 

معلومات عن هدير عبد الرازق 

 

وتعد هدير عبد الرازق بلوجر مصرية أثارت جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بسبب محتواها الغير لائق 

وقد أكدت المعلومات أن هدير عبد الرازق أعلنت  مغادرتها البلاد فجأة يوم 5 أغسطس 2025، وذلك قبل موعد جلسة نطق الحكم في القضية التي تواجهها، وأرفقت منشورًا عبر إنستجرام كتب فيه: "باي باي يا وجع وقهر السنين من العمر" . 

جاء هذا الإعلان قبل أيام من اجتماع محكمة الاستئناف الاقتصادية المقرّر في 9 سبتمبر للفصل في الأحكام الصادرة بحقها .
 

وكانت هدير عبد الرازق  بدأت نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي منذ عام 2018 .

 تقدم محتوى يركز على الجمال، المكياج، الموضة، العناية بالبشرة والشعر، وتلقي نصائح للسيدات .

وتقدر  هدير في الثلاثين من عمرها، بعض المصادر تشير إلى أنها من مواليد عام 1994 ( عمرها 30 عامًا) .

القاعدة الجماهيرية
لديها حضور واسع عبر منصات السوشيال ميديا؛ حيث يتابعها حوالي 82 ألفًا على فيسبوك، 1.2 مليون على تيك توك، ومئات الآلاف على إنستجرام .


ارتبطت برجل أعمال يُدعى فايز فتحي، يكبرها بـ20 عامًا، ويدير ملهى ليلي. استمر زواجهما نحو 3 سنوات وانفصلت عنه عام 2022 .

جدل الزواج الثاني
في نهاية عام 2023، أعلنت ارتباطها من خلال فيديوهات على تيك توك بشاب يدعى حمدي عاشور، لكن كثيرًا من المتابعين شككوا في جديّة هذا الزواج واعتبروه محاولة لجذب الانتباه .

