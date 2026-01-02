حبس المتهم بالتحرش بطالبتين أجنبيتين في المعادي

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بطالبتان يحملان جنسيات أجنبية بالمعادي.

الداخلية تضبط المتهم

فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من (طالبتان "يحملان جنسيات أجنبية" – مقيمتان بدائرة قسم شرطة المعادى) تضررتا من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحداهما حال ترجلهنا بدائرة القسم ولدى قيام الآخرى بمحاولة الإمساك به قام بدفعها دون إصابات "ولاذ بالفرار".

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.