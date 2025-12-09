قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية
استصلاح الأراضي يزيل 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع
فرحة تحولت لجنازة.. تجديد حبس قاتل عروسته في سوهاج
مصادرة 5 أطنان مخللات مجهولة المصدر في الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للتحقيقات.. تجديد حبس قاتلة "أسماء" في دار السلام بسوهاج

الطفلة اسماء
الطفلة اسماء
سوهاج _ أنغام الجنايني

أمرت النيابة العامة، بتجديد حبس المتهمة بقتل الطفلة "أسماء ح."، البالغة من العمر 10 سنوات، بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث تم ضبطها وبحوزتها القرط الذهبي الذي سرقته من المجني عليها.

وكانت قرية النصيرات قد شهدت حالة من الحزن والصدمة عقب العثور على جثمان الطفلة داخل منزل مهجور قريب لمنزل أسرتها، بعد تغيبها منذ خروجها من المدرسة يوم الأحد الماضي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بالعثور على جثمان طفلة داخل منزل مهجور بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان يعود للتلميذة "أسماء"، التي اختفت عقب خروجها من المدرسة، قبل أن يُعثر عليها جثة هامدة داخل منزل خالٍ يبعد خطوات قليلة عن منزل أسرتها.

وأسفرت تحريات فريق البحث عن التوصل إلى أن الطفلة كانت ترتدي قرطًا ذهبيًا وقت اختفائها، ما أثار الشكوك حول دافع السرقة، وبمراجعة كاميرات المراقبة وتمشيط المنطقة وسماع أقوال شهود الرؤية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها فتاة من أبناء القرية، استدرجت الطفلة إلى المنزل المهجور ثم سرقت القرط الذهبي منها، وحاولت بيعه دون جدوى.

وبحسب ما ورد في التحريات، خشيت المتهمة من افتضاح أمرها، فأقدمت على قتل الطفلة لإخفاء جريمتها، قبل أن يتم ضبطها في أقل من ساعتين من العثور على الجثمان.

وعُثر بحوزة المتهمة على القرط الذهبي المسروق، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تحديدها إلى 15 يومًا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حبس قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

جثة سيدة - أرشيفية

شك في سلوكها.. تاجر يهشم رأس والدته بالشيخ زايد| ما القصة؟

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

بالصور

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد