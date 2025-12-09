للتحقيقات.. تجديد حبس قاتلة "أسماء" في دار السلام بسوهاج

أمرت النيابة العامة، بتجديد حبس المتهمة بقتل الطفلة "أسماء ح."، البالغة من العمر 10 سنوات، بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث تم ضبطها وبحوزتها القرط الذهبي الذي سرقته من المجني عليها.

وكانت قرية النصيرات قد شهدت حالة من الحزن والصدمة عقب العثور على جثمان الطفلة داخل منزل مهجور قريب لمنزل أسرتها، بعد تغيبها منذ خروجها من المدرسة يوم الأحد الماضي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بالعثور على جثمان طفلة داخل منزل مهجور بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان يعود للتلميذة "أسماء"، التي اختفت عقب خروجها من المدرسة، قبل أن يُعثر عليها جثة هامدة داخل منزل خالٍ يبعد خطوات قليلة عن منزل أسرتها.

وأسفرت تحريات فريق البحث عن التوصل إلى أن الطفلة كانت ترتدي قرطًا ذهبيًا وقت اختفائها، ما أثار الشكوك حول دافع السرقة، وبمراجعة كاميرات المراقبة وتمشيط المنطقة وسماع أقوال شهود الرؤية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها فتاة من أبناء القرية، استدرجت الطفلة إلى المنزل المهجور ثم سرقت القرط الذهبي منها، وحاولت بيعه دون جدوى.

وبحسب ما ورد في التحريات، خشيت المتهمة من افتضاح أمرها، فأقدمت على قتل الطفلة لإخفاء جريمتها، قبل أن يتم ضبطها في أقل من ساعتين من العثور على الجثمان.

وعُثر بحوزة المتهمة على القرط الذهبي المسروق، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تحديدها إلى 15 يومًا.