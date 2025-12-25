إصابة 3 أشخاص في تصادم وسقوط ملاكي وتروسيكل بترعة في دار السلام بسوهاج

شهد الطريق السريع أمام قرية أولاد يحيى الحاجر، بدائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية “تروسيكل”.

أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يُفيد بوقوع حادث مروري على الطريق السريع بدائرة مركز دار السلام، ووجود مصابين في موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أن التصادم العنيف أدى إلى انحراف السيارة الملاكي والتروسيكل وسقوطهما داخل جرف ترعة جنابية البلابيش، الأمر الذي تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع البلاغ، قبل نقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزي؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع التأكيد على استقرار حالتهم الصحية مبدئيًا.

تم رفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية التي تعطلت جزئيًا نتيجة الحادث، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار الحوادث بالطريق.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.