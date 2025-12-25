قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم وسقوط ملاكي وتروسيكل بترعة في دار السلام بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الطريق السريع أمام قرية أولاد يحيى الحاجر، بدائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية “تروسيكل”.

أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يُفيد بوقوع حادث مروري على الطريق السريع بدائرة مركز دار السلام، ووجود مصابين في موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أن التصادم العنيف أدى إلى انحراف السيارة الملاكي والتروسيكل وسقوطهما داخل جرف ترعة جنابية البلابيش، الأمر الذي تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع البلاغ، قبل نقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزي؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع التأكيد على استقرار حالتهم الصحية مبدئيًا.

تم رفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية التي تعطلت جزئيًا نتيجة الحادث، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار الحوادث بالطريق.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

