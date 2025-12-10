لبحث فرص الاستثمار.. وفد من رجال الأعمال الصينيين يزور دار السلام بسوهاج

زار وفد من رجال الأعمال الصينيين مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، في إطار جولة رسمية تهدف إلى بحث فرص الاستثمار وإقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية بالمركز، وعلى رأسها الزراعة، والتصنيع الزراعي، والمشروعات الإنتاجية التي تخدم أبناء المنطقة.

وكان في استقبال الوفد هيثم عكري عضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الأعمال ورئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال وأحد القيادات المجتمعية البارزة بدار السلام، حيث رحّب بالوفد واستعرض معهم نقاط القوة الاستثمارية التي يتمتع بها المركز، بما يشمل توفر الأراضي المناسبة للمشروعات، والموارد الزراعية، والكوادر البشرية القادرة على تشغيل الصناعات الزراعية والإنتاجية.

ارتفاع حجم الصادرات 28.2% خلال سبتمبر 2025 217 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان في 2024

وأكد هيثم عكري خلال اللقاء أن مركز دار السلام يمثل أحد أهم المناطق الواعدة في جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد وتوفير مقومات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأعرب أعضاء الوفد الصيني عن سعادتهم بزيارة دار السلام، مؤكدين اهتمامهم بدراسة الفرص المطروحة ميدانيًا، وبحث إمكانية إقامة مشروعات متكاملة تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توطيد التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وفتح آفاق جديدة للتنمية في محافظات الصعيد، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة لأهالي مركز دار السلام