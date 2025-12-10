قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق الانتخابات في الـ30 دائرة الملغاة.. 500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت
الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
استقالة سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة.. فما الأسباب؟
بدء التشغيل الرسمي لأول قسم حضّانات ووحدة عناية حديثي الولادة (NICU) بالقنطرة شرق
كاتب: الرئيس السيسي وجه بضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وانعكاس إرادة الناخبين
غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة
افتتاح المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان أحد المشروعات الحضارية بالجيزة
فيديوهات وأرباح قادتهم للسجن.. أم سجدة تلحق بهدير عبدالرزاق وسوزي بسبب التيك توك
أول رد فعل من حسام حسن بعد خروج منتخب حلمى طولان من كأس العرب
أشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
القبض على عصابة تستغل 18 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة
اقتصاد

لبحث فرص الاستثمار.. وفد من رجال الأعمال الصينيين يزور دار السلام بسوهاج

وفد من الرجال الأعمال الصنيين
وفد من الرجال الأعمال الصنيين
ولاء عبد الكريم

زار وفد من رجال الأعمال الصينيين مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، في إطار جولة رسمية تهدف إلى بحث فرص الاستثمار وإقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية بالمركز، وعلى رأسها الزراعة، والتصنيع الزراعي، والمشروعات الإنتاجية التي تخدم أبناء المنطقة.

وكان في استقبال الوفد هيثم عكري عضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الأعمال ورئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال وأحد القيادات المجتمعية البارزة بدار السلام، حيث رحّب بالوفد واستعرض معهم نقاط القوة الاستثمارية التي يتمتع بها المركز، بما يشمل توفر الأراضي المناسبة للمشروعات، والموارد الزراعية، والكوادر البشرية القادرة على تشغيل الصناعات الزراعية والإنتاجية.

وأكد هيثم عكري خلال اللقاء أن مركز دار السلام يمثل أحد أهم المناطق الواعدة في جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد وتوفير مقومات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأعرب أعضاء الوفد الصيني عن سعادتهم بزيارة دار السلام، مؤكدين اهتمامهم بدراسة الفرص المطروحة ميدانيًا، وبحث إمكانية إقامة مشروعات متكاملة تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توطيد التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وفتح آفاق جديدة للتنمية في محافظات الصعيد، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة لأهالي مركز دار السلام

الكوادر البشرية الاقتصاد التصنيع الزراعي الجمعية المصرية

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

محمد صلاح وسلوت

رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان

محسن صالح

محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

محمد رمضان ومحمد صلاح

محمد رمضان يوجّه رسالة قوية لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول.. ماذا قال؟

المتهمات

القبض على سيدتين يمارسن الأعمال المنافية للأداب بالإسكندرية

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى مجموعة من الأشخاص على آخر بقنا

متهم

للنصب على المواطنين.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمى بالبحيرة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد