بالصور

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

أسماء عبد الحفيظ

من هو علاء الساحر؟ في زمنٍ أصبحت فيه الشهرة سهلة، والحب سلعة تُباع على الهواء، ظهر شاب يُلقّب بـعلاء الساحر، سطع نجمه بسرعة على تطبيق تيك توك، وبدأ في تقديم نفسه كعاشق مثالي، زوج حنون، وصانع محتوى يلهب مشاعر المتابعين، وبالأخص الفتيات.

وسريعا ما انتشر فيديو زواجه وغناء زوجته له ، وهي تبكي بشدة من الحب والفرحة، “الفيديو المشهور”، ولكن هل كل هذا حقيقة أم كان خلف الكاميرا هناك قصة مظلمة، قصة مليئة بالخداع، والانهيار، وبلاغات الشرطة، حتى وصلت إلى القبض عليه فعليًا.

القصة الكاملة ..البداية علاء ووصال زواج أمام الكاميرا فقط؟

بدأت قصة علاء مع البلوجر وصال، حيث ظهرا كثنائي مثالي على منصات التواصل الاجتماعي، ضحك، غزل، مقاطع رومانسية، وتفاعل ضخم من الجمهور، لكن ما كان يحدث خلف الكواليس، لم يكن كما يبدو.

بعد الانفصال، خرجت وصال عن صمتها، وكشفت تفاصيل صادمة:

زواجها من علاء لم يكن عن حب، بل بضغط من الأهل.

اتهمته بتكرار الخيانة العاطفية والتلاعب.

كشفت أنه كان يتحكم بها، ويعاملها بشكل سيئ، وقالت إنها تعرضت لـ الضرب والطرد من المنزل فجراً.

وأضافت أنه لم يكن يثق بها، وكان يراقبها إلكترونيًا، ويسيء استخدام سلطته الزوجية.

كما اتهمته بأنه يخفي أمواله عند والدته، ولا يتحمل مسؤولياته المالية.

وصال قالت جملة من خلال فيديوهات نشرت لها، اختصرت كل شيء "كنت فاكرة بحبه بس هو كان بيستخدم الحب للسيطرة، مش أكتر"

ظهور ريم الرفاعي هل هو حب جديد أم مجرد بديلة؟

لم تمر أشهر قليلة حتى أعلن علاء زواجه من البلوجر ريم الرفاعي.

ظهرا معًا في فيديوهات تؤكد أن العلاقة هذه المرة، عن حب حقيقي، وأن ما حدث مع وصال كان ماضي وانتهى.

لكن سرعان ما بدأت الرياح تعصف بالبيت الجديد، ريم بدأت تلاحظ تصرفات مريبة، ووقعت في نفس الفخ:

  • تحكم مفرط
  • تهديدات غير مباشرة
  • شكوك ومضايقات نفسية

وفي أغسطس 2025، فاجأت ريم الجميع ببلاغ رسمي تطلب فيه الحماية من علاء الساحر، قائلة:

أنا مش حاسة بالأمان، وبخاف على نفسي وعلى أهلي، فيه تهديدات صريحة، وأنا عايزة أعيش مش أموت.

فيديوهات و عنف واحتجاز تهز السوشيال ميديا لعلاء الساحر

انتشرت فيديوهات صادمة، ظهر فيها علاء وهو يحتجز شابًا داخل شقة، ويعتدي عليه بالضرب، مع توثيق كامل للمشهد، وصراخ الضحية في الخلفية.

المفاجأة فى قضية علاء الساحر ؟

الفيديوهات سُرّبت من هاتفه الشخصي.

تم نشرها من خلال إحدى السيدات قيل إنها من معارفه أو طليقاته، بهدف فضحه.

علاء لم ينكر الواقعة، بل اعترف خلال التحقيقات بتفاصيل ما جرى.

القبض علي البالوجر علاء الساحر رسميًا

بناءً على البلاغات والفيديوهات المتداولة، تحركت النيابة العامة، وتم:

  • القبض على علاء الساحر
  • القبض على المصوّر الذي شاركه الجريمة
  • القبض على السيدة التي نشرت الفيديوهات

ووجهت النيابة لهم تهمًا تتعلق بـ:

  • الاحتجاز القسري
  • الاعتداء البدني
  • نشر محتوى عنيف ومخالف للقانون
  • انتهاك خصوصية الغير

القضية لا تزال قيد التحقيق، لكن الصدمة اجتاحت الجمهور، وانهالت التعليقات الغاضبة، وبدأت حملات للمطالبة بمحاكمته بشكل عاجل.

علاء الساحر و استدراج البنات تحت شعار أنا بحبك وهاعملك نجمة

كشفت طليقته وصال من خلال فيديوهات لها على السوشيال ميديا أن علاء الساحر كان يتبع نمطاً متكرراً وخطيراً في التعامل مع الفتيات، البداية دائمًا كانت برسالة رومانسية أو كلمات إعجاب مثل:

أنا بحبك شايف فيكي حاجة مختلفة وعايز أضمك لوكالتي

بهذا الأسلوب العاطفي، كان يقنع الفتاة أنه مهتم بها شخصياً ومهنياً، وأنه يشعر بالغيرة عليها بأن يمكنها تغير إستايل الملابس، ويعرض عليها الانضمام لما يُسمى بـ وكالته الإعلانية لإدارة الحسابات وتحقيق الشهرة.

لكن سرعان ما يتحول العرض إلى فخ حقيقي، حيث يتم استدراج الفتاة إلى شقة مغلقة، بحجة التصوير أو مناقشة محتوى، وهناك يتم تصويرها في أوضاع خاصة أو خادشة دون علمها، باستخدام كاميرات مخفية أو حتى هاتفه الشخصي.

الصدمة الأكبر؟ أن بعض الفتيات تلقّين رسائل تهديد منه شخصيا، بنشر هذه المقاطع ما لم يتم دفع مبالغ مالية أو تنفيذ أوامر معينة.
وبحسب ما قالته وصال، كان علاء يستخدم جملة مكررة مع ضحاياه:

ادفعي وخلي اللي حصل يفضل سرّ بينا أو استحملي الفضيحة، وى الأغلب كان أغلب الفتيات يستسلمنا للتهديد خوفا من الفضيحة.

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

