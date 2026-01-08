قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
أخبار البلد

الصحة: جولة تفقدية لمستشفيات البحر الأحمر لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والمشرف العام على الإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزات، يرافقه الدكتور إسماعيل العربي، وكيل الوزارة بمحافظة البحر الأحمر، بجولة تفقدية على مستشفى حميات الغردقة ومستشفى الغردقة العام الجديدة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مستشفى حميات الغردقة يقدم حزمة متكاملة من الخدمات المتخصصة، تشمل مناظير الجهاز الهضمي، والباطنة، والأطفال، والحميات، والصدر، وجراحة الفم والأسنان، وطوارئ الحميات، والعلاج الطبيعي، والعزل، وخدمات المشورة لمرضى فيروس HIV، وعيادات الجلدية. يعمل المستشفى بطاقة استيعابية 50 سريرًا، وبلغت تكلفة أعمال التطوير والتجهيزات نحو 250 مليون جنيه.

 المرور على مستشفى الغردقة العام الجديدة

كما شملت الجولة المرور على مستشفى الغردقة العام الجديدة ومبنى القسطرة الجديد، لمتابعة أعمال التطوير ونقل الخدمات الطبية. يقدم المستشفى تخصصات متعددة، منها الأسنان، والعلاج الطبيعي، والنساء والتوليد، والباطنة، والعظام، والجراحة، والرمد، والصدر، والأطفال، والجلدية، والأشعة، وعيادة الغيارات، وتنظيم الأسرة، والطب النفسي والعصبي، والقلب، والأنف والأذن، والتجميل، والمخ والأعصاب، والسمعيات.

أشار عبدالغفار إلى أن مستشفى الغردقة العام يعمل بطاقة 70 سريرًا، وبلغ إجمالي تكلفة أعمال التطوير في المستشفى ومبنى القسطرة وجراحات القلب المفتوح نحو 600 مليون جنيه. تأتي هذه المشروعات ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة لأهالي محافظة البحر الأحمر.

أكدت الوزارة استمرار الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات الصحية، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يدعم أهداف منظومة الرعاية الصحية الشاملة ويخفف العبء عن المواطنين

الصحة مستشفيات البحر الأحمر الخدمات الطبية مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

