نبات غير متوقع يمنع السرطان وأمراض القلب وينظم السكر .. سعره رخيص

يمتلك الريحان عددا كبيرا من الفوائد الصحية بجانب قدرته على تحسين الحالة المزاجية وعلاج التوتر والقلق.



يحتوي الريحان على العديد من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل اللوتين ، والزياكسانثين، وبيتا كاروتين، وبيتا كريبتوكسانثين.

وفقا لما جاء في موقع ويبمد فإن العديد من فوائد الريحان الصحية تأتى من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى زيوته العطرية..



ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نكشف لكم أهم الفوائد الصحية لنبات الريحان وتأثيره على السكر والأمراض المزمنة وكيف يخفض احتمالات السرطان.

السرطان والأمراض المزمنة

الريحان غني بمضادات الأكسدة ويحتوي الريحان الحلو على مركب يُسمى الأوجينول، بينما يحتوي ريحان الليمون والليمون الحامض على الليمونين.

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الريحان إلى جانب مركبات أخرى مثل الأنثوسيانين وبيتا كاروتين في مكافحة الجذور الحرة في الجسم والتي قد تؤدي إلى تلف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الحالات الصحية، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل والسكري وضعف الذاكرة والتركيز.

تنظيم سكر الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن إضافة الريحان إلى نظامك الغذائي يساعد في خفض مستويات سكر الدم المرتفعة، ويخفف من آثارها طويلة المدى كما أنه يساعد فى خفض القلق والتوتر مما يحمى من ارتفاع نسب السكر الناتج عن المواقف الصعبة والحزن.

تحذير

تختفي معظم المركبات المفيدة في الريحان أثناء عملية التجفيف، لذا يُنصح باستخدام النوع الطازج قدر الإمكان للحصول على الاستفادة القصوى منه في علاج المشاكل الصحية.