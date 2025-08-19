ودعي الاسمرار والخشونة.. طرق لتقشير الركبة والكوع بسهولـة

تقشير الركبة والكوع بيساعد على إزالة الجلد الميت وتفتيح المنطقة اللي غالباً بتكون أغمق وأجف من باقي الجسم، فيه طرق طبيعية وأخرى طبية، أهمها:



طرق طبيعية لتقشير الركبة والكوع

1. سكر + زيت زيتون

اخلطي ملعقة سكر مع ملعقة زيت زيتون.

افركي الركبة والكوع بحركات دائرية 5 دقائق.

اغسلي بماء دافئ.

يكرر مرتين بالأسبوع.

2. قهوة + عسل

ملعقة بن + نصف ملعقة عسل.

تفرك المنطقة جيداً وتترك 10 دقائق.

تساعد على التقشير والترطيب معاً.

3. ليمون + بيكربونات الصوديوم (مرة فقط بالأسبوع)

نصف ليمونة عليها رشة بيكربونات.

افركي الركبة أو الكوع بها 2 دقيقة فقط.

اغسلي ورطّبي فوراً (ممنوع لو فيه جروح أو حساسية).

4. الشوفان + زبادي

ملعقة شوفان مطحون + ملعقة زبادي.

يستخدم كاسكراب لطيف للجلد الحساس.

تقشير جاهز (من الصيدلية أو منتجات العناية)

مقشرات الجسم اللي فيها AHA أو BHA (أحماض فواكه أو ساليسيليك أسيد).

كريمات تحتوي على يوريا أو لاكتك أسيد، تساعد على إذابة الجلد الميت وتنعيم المنطقة.

نصائح بعد التقشير

الترطيب أساسي: استخدمي كريم غني أو زيت طبيعي (زيت جوز الهند/زيت اللوز).

تجنبي الاحتكاك المفرط: اللبس الضيق أو الاتكاء الطويل على الركبة والكوع.

الاستمرارية: التقشير من 1–2 مرة بالأسبوع فقط، مع الترطيب اليومي.

اذا يوجد غمقان شديد أو جلد خشن جداً يمكن استخدام كريمات تفتيح أو جلسات ليزر/تقشير طبي تابع لدكتور جلدية.