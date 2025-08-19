قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

اسماء محمد

يرغب الكثير من الأشخاص التخلص من الذباب فهو من أكثر الحشرات المزعجة التى تزداد انتشارا في فصل الصيف.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نكشف لكم أهم طرق التخلص من الذباب وهي كما يلي:

بخاخ طارد الذباب 

يُمكن وضع خليط من صابون غسل الصحون والماء وصودا الخبز والخل في زجاجة رذاذ.

يجب أن يحتوي الخليط على بضع قطرات من صابون غسل الصحون وملعقة كبيرة من كل من الخل وصودا الخبز لكل كوب من الماء وتُعدّ رشّات قليلة من هذا الخليط طاردًا فعالًا للذباب.

يُمكن رشّه في المناطق التي يكثر فيها البعوض، مثل حول النباتات وفي الحمامات.

انتشار الذباب


بخاخ منزلي الصنع لقتل الذباب

يُملأ خليط من نصف كوب من الماء، ونصف كوب من كحول الأيزوبروبيل، وملعقة صغيرة من سائل غسيل الصحون في زجاجة رذاذ. يُرش هذا الخليط على الذباب مباشرةً للقضاء عليه.

التخلص من الذباب بالخل 


وصفة خل التفاح

بضع ملاعق كبيرة من خل التفاح، وبضع قطرات من صابون الأطباق، وملعقة كبيرة من السكريمكن خلطه في وعاء ووضعه في مكان يكثر فيه الذباب كالمطبخ أو الحمام أو الحديقة الداخلية ويعمل خل التفاح على جذب البعوض، ويعمل صابون غسل الأطباق على احتجاز الذباب مما يؤدي إلى غرق الذباب.

الذباب طريق طبيعية للتخلص من الذباب حيل طبيعية للتخلص من الذباب طرق التخلص من الذباب وصفات طبيعية للذباب طرد الذباب التخلص من الذباب

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

بدون لبن .. طريقة عمل الكيكة بالماء الساخن

