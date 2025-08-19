مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

يرغب الكثير من الأشخاص التخلص من الذباب فهو من أكثر الحشرات المزعجة التى تزداد انتشارا في فصل الصيف.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نكشف لكم أهم طرق التخلص من الذباب وهي كما يلي:

بخاخ طارد الذباب

يُمكن وضع خليط من صابون غسل الصحون والماء وصودا الخبز والخل في زجاجة رذاذ.

يجب أن يحتوي الخليط على بضع قطرات من صابون غسل الصحون وملعقة كبيرة من كل من الخل وصودا الخبز لكل كوب من الماء وتُعدّ رشّات قليلة من هذا الخليط طاردًا فعالًا للذباب.

يُمكن رشّه في المناطق التي يكثر فيها البعوض، مثل حول النباتات وفي الحمامات.



بخاخ منزلي الصنع لقتل الذباب

يُملأ خليط من نصف كوب من الماء، ونصف كوب من كحول الأيزوبروبيل، وملعقة صغيرة من سائل غسيل الصحون في زجاجة رذاذ. يُرش هذا الخليط على الذباب مباشرةً للقضاء عليه.



وصفة خل التفاح

بضع ملاعق كبيرة من خل التفاح، وبضع قطرات من صابون الأطباق، وملعقة كبيرة من السكريمكن خلطه في وعاء ووضعه في مكان يكثر فيه الذباب كالمطبخ أو الحمام أو الحديقة الداخلية ويعمل خل التفاح على جذب البعوض، ويعمل صابون غسل الأطباق على احتجاز الذباب مما يؤدي إلى غرق الذباب.