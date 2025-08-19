السالمونيلا .. كيفية حفظ الدجاج وطهيه بأمان

حذرت سلامة الغذاء من السالمونيلا التي تكون موجودة في الدجاج سواء المجمد او الطازج.

حيث أن التجميد لا يقتل البكتيريا، لكنه يوقف نموها. :

إذا كان الدجاج ملوثا قبل التجميد تظل البكتيريا عايشة ولكنها في حالة "خمول".

وعند فك التجميد (خصوصًا اذا تركته في حرارة الغرفة) البكتيريا تصحى وتبدأ تتكاثر بسرعة.

كيف يمكن أن ينتقل التلوث من الدجاج المجمد؟

أثناء الفك: يمكن تلوث أدوات المطبخ.

أثناء التحضير: استخدام نفس السكينة أو لوح التقطيع للخضار واللحم بدون غسل.

الطهي غير الجيد: لو الدجاج غير ناضج جيدا من الداخل يكون بداخله البكتيريا.

الوقاية

فكي الدجاج في الثلاجة أو في ماء باردة مع تغييرها كل 30 دقيقة، مش في حرارة الغرفة.

اغسلي يدك والأدوات بعد لمس الدجاج النيئ.

اطبخي الدجاج حتى يوصل قلبه لـ 75° مئوية (أو لونه يبقى أبيض من جوه والعصارة شفافة).

خزني الدجاج المجمد في الفريزر على -18° مئوية أو أقل.