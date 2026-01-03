رامي صبري يروج لحفله في حديقة الفسطاط.. طاقة وفرحة ومزيكا

روج المطرب رامي صبري عبر حسابة الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفله في حديقة الفسطاط.

⁨ ⁨ ونشر رامى صبرى البوستر الدعائي وعلق عليه : جمهوري الغالي في مصر أم الدنيا، مستنيكم في أول حفل لينا في سنة ٢٠٢٦، يوم الاربعاء ٧ يناير في حديقة الفسطاط، نحتفل بالسنة الجديدة سوا ونبدأها بطاقة وفرحة ومزيكا من القلب.

حفلات رامي صبري

وأحيا رامي صبري مؤخرا سلسلة حفلات بفرنسا للجاليات العربية تحت شعار كامل العدد، وقدّم خلالها باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، والتي تأتي تزامنا مع نجاحات أغاني ألبومه الأخير انا بحبك انت والذي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.