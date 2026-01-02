نادي السويس يهنئ أمجد الحديدي برئاسة نادي قضاة المنصورة

تقدم نادي قضاة السويس بخالص التهاني وأصدق التمنيات إلى المستشار أمجد الحديدي، بمناسبة فوزه برئاسة نادي قضاة المنصورة، متمنين دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه، ومواصلة مسيرة العطاء والعمل لخدمة قضاة مصر وتعزيز دور أنديتهم العريقة.



أعرب المستشار سامح عبد الوهاب، رئيس نادي قضاة السويس، والمستشار أحمد طلبة، عضو مجلس إدارة نادي قضاة السويس، عن خالص أمنياتهما لنادي قضاة المنصورة، مجلس إدارة وأعضاء، بمزيد من التقدم والنجاح، مؤكدين على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين أندية القضاة في ربوع الوطن، وعلى أهمية التعاون والتكاتف لما فيه صالح العدالة والقضاء المصري.

