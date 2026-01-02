قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نادي السويس يهنئ أمجد الحديدي برئاسة نادي قضاة المنصورة

محمد عبدالله

تقدم نادي قضاة السويس بخالص التهاني وأصدق التمنيات إلى المستشار أمجد الحديدي، بمناسبة فوزه برئاسة نادي قضاة المنصورة، متمنين دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه، ومواصلة مسيرة العطاء والعمل لخدمة قضاة مصر وتعزيز دور أنديتهم العريقة.
 

أعرب المستشار سامح عبد الوهاب، رئيس نادي قضاة السويس، والمستشار أحمد طلبة، عضو مجلس إدارة نادي قضاة السويس، عن خالص أمنياتهما لنادي قضاة المنصورة، مجلس إدارة وأعضاء، بمزيد من التقدم والنجاح، مؤكدين على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين أندية القضاة في ربوع الوطن، وعلى أهمية التعاون والتكاتف لما فيه صالح العدالة والقضاء المصري.
 

نادي قضاة السويس قضاة السويس المستشار الجليل أمجد الحديدي المستشار سامح عبد الوهاب

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

ما سر استخدام لفظ الوصية في آية إبراهيم ويعقوب؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح

وزارة الأوقاف تطلق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين المديريات

باحث بمرصد الأزهر: تهنئة غير المسلمين بعيدهم اختبار حقيقي لوعينا ضد خطاب التطرف

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

