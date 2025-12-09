سامح عبد الوهاب رئيسًا .. ننشر أسماء الفائزين بانتخابات نادي قضاة السويس

أعلن نادي قضاة السويس عن نتائج الانتخابات التي جرت في أجواء اتسمت بالنزاهة والمسؤولية، والتي أسفرت عن فوز المستشارين ..

- المستشار سامح عبد الوهاب — رئيسًا لنادي قضاة السويس

- المستشار مجدي خميس — نائبًا أول للرئيس

- المستشار سيد أبو سلام — نائبًا ثانيًا للرئيس

- المستشار عادل الشاذلي — سكرتيرًا عامًا للنادي

- المستشار أحمد أبو ساطي — أمينًا للصندوق

- المستشار أحمد طلبة — عضو مجلس الإدارة

- المستشار هيثم حلمي — عضو مجلس الإدارة

- المستشار محمود عبد المقصود — عضو مجلس الإدارة

- المستشار إبراهيم الحداد — عضو مجلس الإدارة

وفي أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد، قرر المجلس بالإجماع اختيار المستشار مجدي خميس رئيسًا شرفيًا للنادي مدى الحياة، تقديرًا لعطائه ودوره المشهود وخدمته الممتدة لنادي القضاة.

واختير المستشار سامح عبد الوهاب رئيسا لنادي قضاه السويس بعد انجازته التاريخيه وما قدمه للنادي عبر السنوات الماضية من عطاء

ويتقدم النادي بخالص الشكر والتقدير لجمعيته العمومية على ثقتها الغالية، مؤكدًا استمرار العمل بكل قوة لخدمة السادة القضاة وتعزيز دور النادي وريادته .. نادي قضاة السويس… عهدٌ جديد ومسيرة مستمرة.